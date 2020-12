Les pompiers interviennent et sauvent un chat pris au piège sur une pile de débris dans la crue d'une rivière

En Malaisie, une opération de sauvetage a été réalisée par les pompiers pour récupérer un chat pris au piège au pied d’un pont, au milieu d’une rivière en crue. L’intervention a mobilisé une dizaine d’hommes et a duré une heure et demie environ.

Quand il y a une vie à sauver, les pompiers passent à l’action. Ceux de l’Etat de Sepang, en Malaisie, n’ont pas hésité une seule seconde à intervenir quand ils ont su qu’un chat était en grand danger et risquait de tomber à l’eau à tout moment, rapporte le média local New Strait Times.

Le félin en question s’était retrouvé sur un tas de branchages et de détritus charriés par les eaux en crue d’une rivière à Taman Putra Perdana dans le district de Sepang. Ce « radeau » a fini sa course au pied de l’un des piliers d’un pont. Il fallait porter secours au chat le plus vite possible. D’autant plus que le courant était de plus en plus fort.

Appelés vers 17h locales, les pompiers de Selangor sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils étaient 11 intervenants au total. Ils ont été rejoints une quinzaine de minutes plus tard par leurs confrères de Cyberjaya.

L’un des secouristes est descendu en rappel depuis le haut du pont jusqu’au tas flottant sur lequel l’animal terrifié et transi de froid attendait qu’on l’aide. Le pompier a pu s’en saisir et tous 2 ont été remontés.

L’opération de sauvetage a été un succès total. Elle a pris fin à 18h35. Le chat a été remis sain et sauf à sa propriétaire, qui était émue aux larmes en le serrant dans les bras.