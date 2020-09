Les pompiers californiens sauvent un chaton couvert de cendres aux airs de "Yoda" sur le milieu de la route en plein incendie !

Un chaton a été découvert par les pompiers alors qu’il se trouvait sur leur route. Ces derniers continuent de combattre les flammes dévorant une partie de la Californie. Quant au jeune félin, il a été confié aux soins d’un refuge local.

Les feux de forêt continuent de sévir dans l’Ouest des Etats-Unis, notamment le Nord de la Californie, où plus de 17 000 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. Les vents et la sécheresse n’aident pas ces derniers. Depuis le 15 août, on déplore 26 décès et plus de 7000 structures détruites, d’après le site des pompiers de Californie, sans oublier les dommages occasionnés à la faune et à la flore.

Les soldats du feu luttent sans relâche pour sauver un maximum de vies. Récemment, c’est un chaton qui a bénéficié de leur héroïsme, comme le rapporte People.

Il y a plus d’une semaine, une unité de pompiers californiens qui se rendait sur les lieux d’une intervention ont découvert une minuscule chatte en plein milieu de la route. Le petit félin, âgé de 2 à 3 semaines, avait le poil recouvert de cendres. Ils l’ont immédiatement récupéré, puis l’ont emmené au refuge de Cal Oak, situé à Murrieta, d’après une publication Facebook de l’organisation North Valley Animal Disaster Group.

En raison de ses oreilles rabattues sur les côtés, les pompiers et les bénévoles du refuge ont surnommé la chatte Yoda, en référence au maître Jedi dans la saga « Star Wars ».

Après sa prise en charge, elle a subi un examen complet, puis a eu droit à un bain et à une bonne sieste. Elle a été confiée à une famille d’accueil qui en prend soin, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge d’être adoptée.