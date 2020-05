Les parents de ce chaton aux "yeux grenouille" ont dû prendre une décision lourde pour lui sauver la vie

Souffrant d’une grave infection aux yeux, Oomi le chaton a dû être opéré et s’adapter à son handicap. Il l’a fait avec une détermination et un panache qui ont suscité l’admiration de tous, à commencer par sa famille d’adoption et les vétérinaires.

L’histoire d’Oomi, contée par Love Meow, avait commencé en octobre 2016. Cette chatte avait réussi à surmonter sa particularité physique pour aller de l’avant et mener une vie presque normale.

Oomi avait 4 mois à l’époque. Abandonnée, elle avait été amenée au refuge de l’ASPCA Kitten Nursery à New York. Les bénévoles avait tout de suite remarqué la forme singulière de ses yeux, qui faisaient penser à ceux d’une grenouille. En cause, une infection bactérienne non traitée.

Malgré ce problème et la douleur que cela lui causait, le chaton était animé d’une joie de vivre communicative. Après plusieurs jours de soin, Oomi a été confiée à Cerena Hammond et son fiancé, qui faisaient ainsi office de famille d’accueil pour elle. La jeune femme est immédiatement tombée sous le charme du petit félin, avide d’affection et plein de vitalité.

A l’issue d’une série d’examens, les vétérinaires ont estimé qu’il n’y avait d’autre choix que de lui retirer ses yeux, sans quoi l’infection allait s’étendre ailleurs et mettre sa vie en jeu. Toutefois, la chatte était encore trop jeune pour être opérée.

Malgré son handicap, Oomi vivait à 1000 à l’heure. « Elle adore grimper à chaque fois qu’elle en a l’occasion », raconte Cerena Hammond. Une nuit, cependant, l’état de l’un de ses yeux s’est fortement aggravé et le couple a dû l’emmener aux urgences vétérinaires. Il a été décidé d’avancer l’intervention chirurgicale de plusieurs semaines pour la sauver.

Les yeux du chaton ont donc été retirés. Le lendemain de l’opération, Cerena Hammond est allée la voir pour son premier câlin postopératoire : « Elle a commencé à ronronner à la seconde où je l’ai portée. Je savais qu’elle était suffisamment forte pour se rétablir ». Elle avait bien raison de se fier à sa détermination, puisque quelques jours plus tard, Oomi se remettait déjà à grimper. C’était comme si elle n’avait jamais perdu la vue.

Elle joue quasiment comme n’importe quel autre chat, se laissant guider par son odorat et son ouïe. Elle réclame des friandises dans la cuisine et réveille Cerena le matin. Elle se cognait de temps en temps contre les murs, mais elle a fini par retrouver ses repères et se déplace désormais sans accro dans la maison.

Cerena a finalement décidé de l’adopter définitivement. Un choix qui ne faisait d’ailleurs pas l’ombre d’un doute depuis le départ, tant elle s’était attachée au petit animal. D’ailleurs, l’arrivée d’Oomi avait été également salutaire pour la jeune femme, qui avait été victime entretemps d’un grave accident de la route. Celui-ci l’avait profondément affectée émotionnellement, sans oublier les blessures physiques subies. Le chaton l’avait grandement aidée à garder le moral et à surmonter cette épreuve.