Les images d'un chat détenu dans un véhicule de police après un accident révèlent le grand coeur des policiers (vidéo)

2,8 millions. C’est le nombre de vues générées par une vidéo postée le 4 juin sur TikTok, relayée par PetHelpful et dans laquelle on voit un chat à la robe tigrée attendant désespérément qu’on le sorte du véhicule de police où il était enfermé.

Les pattes avant collées à la vitre, le félin miaulait sous les regards de policiers et d’autres agents qui intervenaient sur un accident de la route. Celui-ci venait d’avoir lieu sur une autoroute à Nashville, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis).

Partagée par « @s.c.reviews82 », la séquence a fait sourire bien des internautes, amusés qu’ils étaient en voyant ce chat traité comme un suspect. Quel genre de bêtise avait-il bien pu commettre pour se faire ainsi « arrêter » par la police ? D’autres étaient plus inquiets et se demandaient ce qu’il venait de lui arriver et ce qu’il allait advenir de lui.



@s.c.reviews82 / TikTok

L’auteur de la vidéo est l’un des agents qui étaient sur les lieux à ce moment-là. Il est le conducteur du camion jaune que l’on peut y voir, garé juste derrière la voiture de police. L’homme travaille fait partie de la Highway Incident Response Unit, un service chargé notamment de déplacer les véhicules accidentés et les débris pour faciliter le retour du trafic sur les autoroutes.

Le chat avait été enfermé dans la voiture de police pour sa sécurité

Il a publié une autre vidéo pour expliquer ce qui s’était passé. Il y apparaît d’ailleurs aux côtés de son propre chat, qui ressemble au premier.

On apprend ainsi qu’un pick-up avec le chat en question et 3 personnes à bord, dont une femme enceinte, avait fait une embardée et avait percuté la glissière de sécurité. Les occupants avaient tous été transportés à l’hôpital.

L’agent de la Highway Incident Response Unit et les policiers ne voulaient pas que l’animal se retrouve à la fourrière pendant que les membres de sa famille étaient hospitalisés. L’un des officiers de police a donc décidé de le mettre en sécurité dans son véhicule de patrouille. Autrement, il se serait certainement enfui sous l’effet du stress et se serait mis en danger.

Un proche des victimes de l’accident est ensuite venu chercher le chat, qui s’en est donc sorti sain et sauf.