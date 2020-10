Les archéologues péruviens restaurent un gigantesque géoglyphe en forme de chat de 37 mètres, 2 000 ans après sa création !

Sur le fameux site des lignes de Nazca au Pérou, les archéologues ont récemment découvert un immense géoglyphe tracé à flanc de colline et représentant un chat. Dès qu’ils ont fait cette trouvaille, ils ont œuvré à sa protection en raison de sa fragilité.

De nombreux animaux, correspondant souvent à des divinités, ont été représentés via de gigantesques figures réalisées à même le sol, dans le désert de Nazca, situé dans le Sud du Pérou. Ce sont les célèbres lignes de Nazca ou géoglyphes de Nazca. On les attribue aux Nazcas, une civilisation précolombienne s’étant développée entre 200 av. JC et 600 après notre ère.

Des centaines de ces représentations ont été étudiées à ce jour, mais la trouvaille la plus récente, faite à la mi-octobre, est une immense silhouette féline, comme le rapporte CNEWS.

Ce qui semble être un chat est dessiné à flanc de colline et mesure 37 mètres de long. Il est constitué de lignes de 30 à 40 cm de largeur, formées en déplaçant les pierres selon un procédé semblable à celui employé pour les autres géoglyphes du site. On peut en distinguer les oreilles, les yeux, la bouche, le tracé du corps, ainsi que les pattes et la queue.

¿Ya vieron el nuevo geoglifo hallado en Nazca?



Sí, tal parece ser un gato. ????



Gatos conquistando el mundo desde tiempos inmemorables. pic.twitter.com/MmsXxNBc3b — Triz ? (@zilviadp) October 16, 2020

D’après les experts ayant étudié ce dessin, il aurait été élaboré durant la phase de Paracas, bien avant les lignes de la pampa de Nazca. Ils estiment donc son âge à plus de 2000 ans.

A lire aussi : Errant, ce chat décide d'infiltrer une maison pour mettre bas et rencontre la famille parfaite !

Dès sa découverte, ce chat géant a été nettoyé et protégé. L’œuvre est particulièrement fragile, parce qu’elle se trouve sur une pente raide et donc davantage « sujette aux effets de l’érosion naturelle », expliquait le ministère de la Culture péruvien dans un communiqué publié la semaine dernière.

Rappelons que le site archéologique des lignes de Nazca est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994.