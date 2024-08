Le soulagement d'une chatte retrouvant ses humains après s'être "égarée" dans leur nouvelle maison (vidéo)

Pooka et sa famille vivaient dans un appartement avant d’emménager dans une maison. La chatte s’est soudain retrouvée à évoluer dans un dédale de pièces spacieuses et cela l’a manifestement désorientée. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo devenue virale sur TikTok.

Déménager n’a rien d’anodin pour nos animaux de compagnie. Les chats, en particulier, voient leurs repères bouleversés et ont besoin d’un certain temps pour s’adapter à leur nouvel environnement.

La famille d’une chatte noire appelée Pooka a justement changé de domicile, et le changement a été d’autant plus déroutant pour la féline qu’elle est passée d’un petit appartement à une grande maison.

Ses propriétaires Christine Scherer, 32 ans, et Ethan Scarduzio, 34 ans, postent souvent des vidéos de Pooka et de leur autre chat noir sur leur compte TikTok « @twoblackcatsprod », que le couple consacre essentiellement à des contenus axés sur le surnaturel.



@twoblackcatsprod / TikTok

Récemment, c’est une séquence d’un tout autre acabit qu’ils ont partagée sur le réseau social et que relaie Newsweek. La vidéo en question montre comment Pooka « se perd en permanence » dans sa nouvelle maison, où elle peine encore à trouver ses marques.

Alors que Christine Scherer et Ethan Scarduzio effectuent des mesures dans l’une des chambres de leur nouvelle demeure, ils entendent leur chatte pousser un miaulement particulièrement fort depuis une autre pièce.

« Ouais, on est par ici », lui répond alors Ethan Scarduzio. La minette miaule de plus belle, puis apparaît enfin dans la pièce et rejoint ses humains, soulagée de les avoir retrouvés dans ce « labyrinthe ».

Pooka a encore besoin de temps

Les caresses de sa maîtresse ont vite fait de la réconforter et de lui faire oublier le bref moment d’angoisse qu’elle venait de vivre.

Christine Scherer et Ethan Scarduzio s’en amusent, mais ils sont toujours là pour aider Pooka à s’habituer aux lieux et s’y sentir chez elle. Grâce à leur présence et leur soutien et avec le temps, la chatte finira assurément par se familiariser aux grands espaces que la maison lui offre et qui contrastent avec la vie en appartement qu’elle connaissait jusque-là.

Voici la vidéo en question, qui totalise 12,4 millions de vues depuis sa mise en ligne le 3 août 2024 :

A lire aussi : 9 ans après sa disparition, un chat Persan retrouve sa famille grâce à sa puce d'identification