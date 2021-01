Le sans-abri qui avait mis sa vie en jeu pour sauver les animaux d'un refuge en feu a retrouvé un toit

La vie de sans-abri ne sera bientôt qu’un souvenir pour Keith Walker, ce quinquagénaire qui avait sauvé 16 chats et chiens d’un refuge en flammes il y a un mois et demi. Une association l’héberge et l’aide à se réinsérer dans la société.

Le 18 décembre dernier, Keith Walker, un sans-abri de 53 ans qui vivait dans les rues d’Atlanta en Géorgie, avait risqué sa vie en portant secours aux animaux d’un refuge. Ce dernier, appelé W-Underdogs, était le théâtre d’un incendie qui s’était déclenché dans la cuisine.

Le chien de Keith Walker, un Pitbull du nom de Bravo, y passait la nuit aux côtés d’autres chiens et chats. Il avait réussi à sauver les 6 canidés et 10 félins in extremis. Gracie Hamlin, fondatrice de W-Underdogs l’avait qualifié de « héros » et d’ « ange gardien ».

Un acte courageux qui a valu à Keith Walker une vague de sympathie et de soutien, et qui lui permettra bientôt de connaître un nouveau départ dans sa vie.

Comme le rapporte TMZ, en effet, l’association locale Georgia Works! l’a intégré dans son programme d’aide aux personnes en situation précaire. C’est sa directrice Darlene Schultz qui l’a annoncé.

Ainsi, Keith Walker sera hébergé dans le centre de l’organisation et pourra suivre des formations en vue de trouver un emploi. Il recevra 3 repas par jour et aura la possibilité de solliciter les services d’un thérapeute à tout moment.

Par ailleurs, il continue à rendre visite à Bravo, qui vit depuis l’incident dans les nouveaux locaux de W-Underdogs.

Georgia Works! a également participé à la mise en place d’une cagnotte sur la plateforme GuFundMe au profit de Keith Walker. A ce jour, la somme des dons avoisine les 90 000 dollars.