Le récit émouvant d'une chatte piégée dans un grenier avec ses chatons et luttant pour leur survie

A Harrow, ville de la banlieue nord-ouest de Londres, une chatte et ses chatons ont été secourus par l’association RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) après s’être retrouvés pris au piège dans un grenier, rapportait le média local Harrow Online.

L’organisation a été appelée à intervenir quand un voisin a vu des chatons sur le toit. L’opération était particulièrement complexe pour les agentes Jade Guthrie et Holly Walker en raison de l’obscurité.

Elles ont bénéficié de l’aide des pompiers et de leurs caméras infrarouges. Au bout de 2 heures et demie d’efforts, 3 chatons ont pu être localisés et libérés. Les 2 autres et leur mère étaient toujours cachés.



Jade Guthrie et sa collègue sont revenues à plusieurs reprises les jours suivant. Ce n’est qu’une semaine plus tard qu’elles ont finalement réussi à mettre la main sur la chatte et les 2 chatons restants.

« Nous étions vraiment inquiètes pour eux, car même si la maman pouvait descendre du toit assez facilement, une chute de cette hauteur aurait été potentiellement fatale pour les chatons », confiait Jade Guthrie à Harrow Online.

La famille était à nouveau au complet. Elle a été transférée au refuge RSPCA Millbrook Animal Centre. Les 6 félins y séjourneront jusqu’à ce qu’on leur trouve des familles aimantes pour toujours.



« Une super maman »

« Nous pensons que la chatte a donné naissance aux chatons sous le toit, explique Jade Guthrie. La femme qui vit dans l'appartement ne s'en est pas rendu compte. Elle pensait que les bruits dans le grenier étaient probablement produits par des rats. Nous avons passé la maman au lecteur de puce électronique, mais elle n'en a pas. Evidemment, jusqu'à présent, les chatons ont eu très peu de contacts humains. »

L’agente de la RSPCA souligne le courage et la volonté de cette chatte, qui s’est battue jusqu’au bout pour assurer la survie de sa progéniture. « Elle est une super maman », dit-elle.

Agée approximativement de 18 mois, elle a été appelée Flame. Les 3 mâles ont reçu les noms de Phoenix, Sam et Aiden, tandis que leurs 2 sœurs ont été baptisées Enya et Seraphina. Ils ont environ 8 semaines.