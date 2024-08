Le périple fluvial surréaliste d'un chat s'étant retrouvé à 120 km de chez lui en tant que "passager clandestin" d'un cargo

En se retrouvant à bord d’un bateau naviguant sur L’Escaut, un chat originaire du Nord a involontairement voyagé jusqu’à un port belge. Le périple a considérablement affaibli l’animal qui était pris au piège dans la salle des machines, sans eau ni nourriture. Il s’est toutefois bien terminé grâce à un couple de vétérinaires et une association locaux.

Rémy Damien n’en croyait pas ses oreilles en écoutant le message vocal reçu de la part d’une association belge, lui qui habite de ce côté-ci de la frontière ; à Trith-Saint-Léger (59) en l’occurrence. Son interlocuteur lui apprenait, en effet, que son chat Patoux venait d’être admis et soigné par un couple de vétérinaires de Gand, en Belgique.

Tout avait commencé le 25 juin 2024. Ce jour-là, le félin tabby de 4 ans était passé par la chatière pour s’aventurer dehors, mais il n’était pas réapparu. Inquiet, Rémy Damien l’avait longtemps cherché, mais sans résultat.



IOFPA - De Poezenboot / Facebook

Il restait sans nouvelles du matou jusqu’à ce fameux enregistrement audio reçu de la part l’association de protection animale IOFPA - De Poezenboot. Cette dernière avait été contactée par les vétérinaires qui avaient travaillé dur pendant une semaine pour sauver Patoux, qui avait énormément souffert de son périple.

Le chat venait de passer 2 semaines dans la salle des machines d’un cargo. Il était privé d’eau et de nourriture, recouvert de cambouis et de blessures, jusqu’à sa découverte par l’équipage du bateau alerté par ses miaulements de détresse. Soins et perfusions ont permis à Patoux de survivre alors qu’il était extrêmement mal en point.



IOFPA - De Poezenboot / Facebook

L’équipe d’IOFPA - De Poezenboot, qui l’a surnommé « Meneer Witpootjes » (Monsieur Pattes Blanches), devait ensuite retrouver son propriétaire. Elle a mené son enquête dans ce sens et a donc fini par remonter jusqu’à Rémy Damien.

Trith-Saint-Léger est traversée par L’Escaut. La route fluviale menant vers Gand et que le chat a involontairement empruntée est donc connue, mais nul ne sait pour le moment comment il s’était retrouvé dans les entrailles du cargo.

« Dans quelques semaines, il sera redevenu comme avant »

Quoi qu’il en soit, Rémy Damien était évidemment soulagé et heureux d’apprendre que Patoux était en vie et s’est rendu à Gand le 16 juillet pour le ramener à la maison. L’animal l’a tout de suite reconnu et s’est ainsi mis à manger les cheveux de son humain. « C’est un truc qu’on a entre nous », explique celui-ci à La Voix du Nord, qui relate cette incroyable histoire.

De retour chez lui, Patoux se remet petit à petit de son traumatisme. Il reprend du poids et retrouve des forces. Son propriétaire a pris 3 jours de congé pour l’aider dans ce processus.

En commentaire du post Facebook d’IOFPA - De Poezenboot, Rémy Damien a exprimé sa gratitude envers les vétérinaires belges pour le travail accompli. Ceux-ci ont d’ailleurs été félicités par leur confrère français ayant examiné le chat à son retour dans le Nord. Le propriétaire de Patoux a ajouté que les résultats des analyses sanguines étaient rassurants et que son ami félin avait retrouvé de l’énergie. « Dans quelques semaines, il sera redevenu comme avant », a-t-il assuré.

Rémy Damien