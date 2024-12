Le meilleur ami de cette chatte adoptée au refuge est un lézard et elle n'est calme qu'en sa présence

Une chatte appelée Atlas a un petit rituel matinal qu’elle n’omettrait d’effectuer sous aucun prétexte. Il consiste pour elle à rejoindre son surprenant ami pour lui dire bonjour. Son compère est un lézard et leur relation unique en fait un duo particulièrement populaire sur Instagram.

Atlas est une magnifique chatte à la robe tabby grise, adoptée dans un refuge et dont le meilleur ami n’est pas un congénère. Ce n’est pas un chien non plus. Il s’agit d’un lézard qui s’appelle Junior.

Il est peu commun d’observer un chat se lier d’amitié avec l’une de ces créatures à écailles, mais ce genre d’histoire existe bel et bien. L’exemple de ce chat roux et de son compère dragon barbu le prouve.

Revenons-en à Atlas et Junior. Tous 2 ont un petit rituel adorable qu’ils perpétuent quotidiennement. Chaque matin, en effet, la chatte qui passe la nuit à l’étage s’empresse de descendre au rez-de-chaussée pour retrouver son ami. Elle se présente devant le terrarium de Junior et attend patiemment que leur propriétaire, prénommée Mallory, ouvre la porte vitrée.

Dès que c’est fait, le saurien sort de l’enclos pour rejoindre Atlas et ils peuvent ainsi se dire bonjour à leur façon.

Junior est un Corucia zebrata, une espèce originaire des îles Salomon en Océanie. Comme la plupart de ces reptiles, il possède un sens du territoire très poussé et ne laisse donc aucun animal empiéter sur son espace vital. A l’exception, bien évidemment, de son amie féline. Il l’accueille toujours très chaleureusement et passe beaucoup de temps avec elle.



cat_n_lizard / Instagram

« Ils sont amoureux l’un de l’autre »

Mallory est aux premières loges pour témoigner de ce changement d’attitude qui caractérise Junior en présence d’Atlas. Néanmoins, le comportement de cette dernière n’est pas le même non plus lorsqu’elle retrouve le lézard. « Atlas adore se montrer espiègle. Toutefois, pour une raison que j’ignore, quand elle est avec Junior, elle devient une chatte très calme », indique, en effet, sa maîtresse à The Dodo.

Ils sont tout simplement heureux d’être ensemble. Mallory va même jusqu’à dire qu’ils sont « amoureux l’un de l’autre ».

Les aventures de cet étonnant duo sont suivies par près de 17 000 followers sur le compte Instagram « cat_n_lizard » qui lui est dédié.

