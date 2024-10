Le courage ahurissant d’un chat affrontant 4 chiens errants pour protéger un chaton (vidéo)

Avec leurs oreilles triangulaires, leurs grands yeux ronds et leur pelage tout doux, les chats ont tendance à nous faire oublier qu’ils sont des prédateurs hors pair dans le règne animal. Toutefois, quand leurs instincts refont surface, ils sont capables de nous laisser sans voix. Un chat filmé lors d’un affrontement avec plusieurs chiens a récemment médusé les internautes.

Le clip vidéo, partagé sur Reddit et relayé par News 18, a fait le tour de la toile. Sur les images, on découvre d’abord un félin de petite taille, certainement un chaton, en bien mauvaise posture. 4 chiens errants se mettent à l’attaquer et le jeune animal semble totalement impuissant.

Un acte d’une extrême bravoure

Les canidés, probablement affamés, ne lui laissent aucune chance, mais un autre protagoniste apparaît à l’écran. Il s’agit d’un chat a priori plus âgé et ce dernier est bien déterminé à faire fuir les chiens. Il se jette sur eux avec détermination, ce qui permet au chaton de s’échapper.

Les assaillants se retournent alors contre le chat adulte avec la ferme intention d’en découdre. Mais le félin n’a pas dit son dernier mot et, plus que courageux, il se défend avec énergie pour s’extirper de cette situation. Il parvient à échapper au quatuor et se précipite dans un jardin voisin. Un chien se lance à sa poursuite, mais le matou a déjà une bonne longueur d’avance.

Un possible lien de parenté

Les internautes ont été estomaqués par la bravoure du chat et se sont exprimés dans la section des commentaires. Certains ont supposé que le félin attaqué en premier pouvait être le chaton du second. Lequel aurait alors défendu son petit, peu importe le danger que cela impliquait.

D’autres ont aussi rappelé que les boules de poils, qui sont extrêmement communes dans nos foyers, disposaient de compétences fascinantes que les propriétaires ont tendance à oublier : « Les chats sont extrêmement rapides et agiles. Même ceux qui restent assis dans une maison toute la journée », soulignait un utilisateur de la plateforme Reddit.