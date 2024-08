Le choc d’une famille qui retrouve sa chatte perdue à 165 km de chez elle après 8 ans d’absence (vidéo)

Indie, une petite chatte aventureuse, revenait toujours après ses escapades. La dernière fois, cela a juste pris un peu plus de temps que prévu… La minette avait en effet disparu depuis 8 ans quand sa puce d’identification lui a permis de retrouver son maître. Pour ce dernier, la réapparition de sa chatte bien-aimée a été une nouvelle aussi heureuse que choquante !

Lorsqu’on trouve un chat errant, il existe de nombreuses façons de l’aider. La première est certainement de l’emmener dans une clinique vétérinaire pour qu'il soit scanné à la recherche d'une puce permettant de retrouver sa famille. C’est précisément ce qui est arrivé à Indie, une jolie chatte noire et blanche aujourd'hui âgée de 11 ans qui est de retour chez elle après 8 ans d’absence.

Une ultime disparition

À Montréal (Canada), Indie adorait partir à l’aventure et se retrouver dans des endroits improbables. « Je l’appelais Houdini, parce qu’on ne savait jamais où elle allait apparaître. », a déclaré avec humour Grant Pretorius, son maître, à Global News.

Matilda Cerone / Global News

Si la minette finissait toujours par revenir, il y a 8 ans, elle a totalement disparu. Grant l’a cherchée frénétiquement dans le quartier pendant plusieurs semaines, affichant des avis de recherche partout en ville, sans succès. Indie était introuvable et elle n’a plus été revue pendant plusieurs années. « J’ai imaginé le pire et je n’ai jamais réussi à tourner la page », a expliqué son maître.

Grant Pretorius

Une nouvelle choquante

Au bout de 8 ans d’absence, Grant n’espérait plus revoir Indie. Alors, quand il a reçu un coup de téléphone de la société protectrice des animaux d’Ottawa, à près de 165 km de chez lui, pour lui annoncer que sa minette avait été retrouvée, il a été profondément bouleversé. « J’ai été choqué, c’est le moins que l’on puisse dire. C’était une grande surprise, mais une heureuse surprise », a-t-il déclaré.

Après avoir trouvé Indie dans la rue, un passant l’avait amenée à l'Ottawa Humane Society où on a découvert que la chatte avait une famille en scannant sa puce électronique.

Personne ne sait ce qu’elle a vécu pendant toutes ces années, mais il est probable que quelqu'un a pris soin d'elle. « Elle était plutôt bien soignée et également très amicale », a déclaré Stephen Smith, le porte-parole de l'Ottawa Humane Society.

Grant Pretorius

Aujourd’hui de retour à la maison, Indie doit reprendre ses marques et apprendre à partager l’amour de son maître avec Amanda Cristina Meco, sa compagne, et Koda, le chat de celle-ci. « Elle aime toujours être sous les feux des projecteurs, donc partager cela va être un peu un défi, mais elle peut le faire », a affirmé la jeune femme. « Finalement, ils deviendront amis et commenceront à se faire des câlins », a-t-elle conclu remplie d’espoir.