Le chat star "Stepan" nommé dans une cérémonie à Cannes pour devenir le "blogueur le plus influent de l'année" !

Plus de 2 mois après avoir fui la guerre en Ukraine et son arrivée en France, le célèbre chat Stepan participera à la cérémonie des World Influencers and Bloggers Awards. Il pourrait ainsi être nommé blogueur le plus influent de l’année pour avoir récolté 10 000 euros au profit des animaux ukrainiens.

« J'aimerais partager la nouvelle avec vous. Je suis nommé pour le prix le plus prestigieux de l'industrie des influenceurs », peut-on lire dans une publication faite le 8 avril dernier sur le compte Instagram consacré à Stepan. L’évènement dont il est question, ce sont les World Influencers and Bloggers Awards, rapporte Geo.fr.

Le chat rescapé de la guerre en Ukraine pourrait donc se voir décerner le prix du « blogueur le plus influent de l’année ». Ce qui lui vaut cette nomination, c’est la collecte de fonds effectuée en son nom au profit des animaux ukrainiens. Près de 10 000 euros ont, en effet, été récoltés grâce au félin, apprenait-on fin mars.

Les World Influencers and Bloggers Awards 2022 se tiendront les 18 et 19 mai à l’hôtel Martinez à Cannes. Ils seront organisés par la World Influencers and Bloggers Association, ou Association mondiale des influenceurs, celle-là même qui était venue en aide à Stepan et à sa propriétaire Anna à leur arrivée en Côte-d’Azur.



Des fonds pour les enfants d’Ukraine

La participation du chat à cette cérémonie constituera une nouvelle occasion de réunir des dons pour les enfants souffrant de la guerre en Ukraine. Plus de 100 influenceurs y sont attendus.

Stepan était déjà connu avant l’offensive russe en Ukraine en février dernier et son exil. Ses photos et vidéos postées sur Instagram étaient appréciées de nombreux internautes. Sa notoriété et l’affection du public à son égard n’ont fait que s’accroître, son compte totalisant aujourd’hui 1,2 million d’abonnés.