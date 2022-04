Stepan, le chat le plus célèbre d'Ukraine, collecte près de 10 000 euros pour les animaux de son pays

Si Stepan, le chat ukrainien ayant trouvé refuge en France, est désormais en sécurité, son entourage n’oublie pas tous ceux qui sont restés au pays et sont en danger à cause de la guerre. Une collecte organisée en son nom par plusieurs associations a permis de réunir plus de 10 000 dollars pour les animaux d’Ukraine.

Célèbre dans son pays d’origine, l’Ukraine, mais aussi un peu partout dans le monde, le chat Stepan a réussi à réunir une belle somme d’argent au profit des animaux ukrainiens souffrant de la guerre. Une information rapportée par BFMTV le 30 mars.

« Mes chers amis, je vous remercie de tout cœur pour votre réactivité et votre soutien », peut-on lire sur le post Instagram où l’annonce du montant récolté a été faite le 28 mars. Un compte suivi par 1,2 million d’abonnés et consacré à ce félin qui jouissait déjà d’une certaine notoriété avant le conflit, notamment en raison des photos de lui drôles et décalées qui y sont régulièrement publiées.

Des fans qui avaient été inquiets lorsqu’ils étaient restés sans nouvelles du chat pendant 2 semaines, juste après le début de l’offensive russe. Ils étaient ensuite soulagés d’apprendre qu’il avait pu fuir Kharkiv, ville où il vivait et située à environ 30 kilomètres de la frontière russe, et qu’il était arrivé en France à la mi-mars.

« Nous pourrons fournir des soins à chaque animal en Ukraine »

Revenons-en à la collecte, qui a donc permis d’atteindre la somme de 10035 dollars, soit un peu plus de 9000 euros. Ces fonds seront intégralement reversés à différentes organisations ukrainiennes venant en aide aux animaux, dont Happy Paw, UAnimals, Snezhana Zahist Tvarin ainsi que le parc zoologique de Mykolaïv

« Vos contributions sont inestimables. Grâce à votre soutien, nous pourrons fournir des soins et un traitement décents à chaque animal en Ukraine », s’est félicité l’auteur du post du 28 mars.

Loveyoustepan / Instagram