Le chat Sphynx tatoué par un gang commence une nouvelle vie après son sauvetage en prison

Début 2023, une violente émeute avait éclaté dans une prison située à Ciudad Juarez, au Mexique. Des unités spéciales de la police de l’Etat de Chihuahua étaient intervenues pour mettre fin à ces heurts qui avaient fait de nombreuses victimes.

En inspectant les cellules, les policiers avaient découvert toutes sortes de produits illicites, mais aussi un chat. Il s’agissait d’un Sphynx qui affichait plusieurs tatouages sur le corps. L’un deux faisait apparaître la signature du gang des Mexicles : « Hecho en Mexico » (fait au Mexique).



KTSM 9 News / YouTube

D’après les enquêteurs, le félin était très probablement détenu par l’un des meneurs de l’organisation criminelle.

Après son sauvetage, l’animal avait été confié à un refuge local. L’examen vétérinaire était rassurant, révélant que son état de santé était bon, hormis de légères infections aux yeux et aux oreilles.

Malgré tout ce qu’il avait subi, le chat se montrait particulièrement amical et sociable. « On pensait qu’il allait être plus agressif, mais non, il est très sympathique, déclarait la vétérinaire Giselle Rubio à la BBC. Il ne s'entend pas avec les autres animaux, mais il est plutôt docile avec les gens. »

Après avoir reçu tous les soins dont il avait besoin, le Sphynx avait été proposé à l’adoption. Son histoire ayant fait l’objet d’une forte médiatisation, tant au Mexique qu’aux Etats-Unis et un peu partout ailleurs dans le monde, les candidats ont été nombreux à contacter les autorités de Juarez et le refuge à son sujet.



KTSM 9 News / YouTube

A lire aussi : À l'âge de 14 ans, un chat pousse la porte d'un refuge après avoir vécu une séparation déchirante

Une nouvelle vie au Texas

C’est finalement une famille américaine qui a été choisie, d’après Cole & Marmalade. Elle vit au Texas, mais aucune autre information la concernant n’a été révélée pour ne pas l’exposer au risque de représailles de la part des Mexicles. Le danger ne viendrait d’ailleurs pas que de ces derniers ; pour les gangs rivaux, ce chat pourrait être vu comme un trophée et ils n’hésiteraient pas à s’en prendre à lui.

Fort heureusement, tout ceci ne se produira pas. Le félin est en sécurité et mène une vie heureuse chez ses nouveaux propriétaires.