Le chat d'un chauffeur routier disparaît lors d'une livraison, déclenchant des semaines d'intenses recherches

Pendant plus d’un mois, un chat appelé Loki restait introuvable, plongeant son propriétaire dans l’inquiétude. Ce dernier, un conducteur de poids lourd, l’avait perdu de vue au cours d’une livraison. Il espérait un miracle avant Noël, et il l’a finalement eu.

Un chat perdu pendant plusieurs semaines a été retrouvé sain et sauf et rendu à sa famille, rapportait FOX 8.

Sa disparition avait eu lieu le vendredi 28 octobre à Fayetteville, en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis). Ce jour-là, son propriétaire Tim Allen, qui exerce le métier de chauffeur routier, assurait une livraison dans un supermarché Walmart, quand le félin avait sauté du camion pour s’évaporer dans la nature.

Son maître, un ancien membre des forces armées américaines, avait passé des jours à chercher son chat mâle à la robe rousse et appelé Loki dans le secteur. L’homme devait, à contrecœur, se résoudre à repartir de là sans son fidèle ami félin.

Ce dernier l’accompagnait dans son camion depuis des années. Tim Allen, qui vit dans l’Etat du Kentucky, en avait même aménagé la cabine de manière à la rendre plus confortable pour Loki.

Le chat restait introuvable pendant plus d’un mois. Son humain était désemparé et ne savait plus quoi faire pour le retrouver. Il ne lui restait plus qu’à attendre et espérer que son téléphone sonne pour qu’on lui annonce un miracle de Noël avant l’heure.

Loki a été retrouvé

Celui-ci s’est finalement produit. Le samedi 3 décembre, un passant a découvert Loki dans la rue et l’a emmené au refuge des services animaliers du comté de Cumberland.

La structure d’accueil a aussitôt contacté Tim Allen et ainsi eu la confirmation qu’il s’agissait bien de son chat.

Le lundi suivant, sa sœur Christina Apodaco s’est rendue au refuge pour récupérer Loki et en prendre soin jusqu’à ce que Tim Allen puisse refaire le long trajet et ramener son ami à la maison.

CBS 17