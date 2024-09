Larry le chat souricier de la résidence officielle du Premier Ministre au Royaume-Uni perd son statut de seul félin vedette avec l'arrivée de deux nouveaux chats

Larry règne en maître sur le 10 Downing Street et ses environs en tant que Souricier en chef du Cabinet, et ce, depuis 13 ans. La nomination d’un nouveau Premier ministre en juillet 2024 a toutefois signifié l’arrivée d’un autre chat dans la résidence officielle, et ce n’est pas fini ; un 3 e vient de rejoindre la famille du chef du gouvernement.

Keir Starmer est le Premier ministre du Royaume-Uni depuis juillet 2024, succédant à Rishi Sunak. L’arrivée du nouveau pensionnaire du 10 Downing Street n’a rien d’anodin pour Larry, le « Souricier en chef du Cabinet » depuis 2011.

S’il a déjà vu 5 chefs du gouvernement passer par la résidence officielle (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak), il n’en sera plus la seule vedette féline.



Rishi Sunak était accompagné d’un chien Fox Red Labrador appelé Nova. Auparavant, Boris Johnson avait adopté un croisé Jack Russell Terrier répondant au nom de Dilyn.

Keir Starmer et sa famille, eux, étaient déjà propriétaires d’un chat appelé JoJo et ont décidé d’en ajouter un 2e, un chaton Sibérien en l’occurrence.



D’après le nouveau Premier ministre britannique, il était d’abord question d’adopter un chien aux côtés de JoJo. Ses enfants voulaient absolument un Berger Allemand. Toutefois, après « un long été de négociations », explique Keir Starmer à la BBC, tout le monde a fini par se mettre d’accord sur l’adoption d’un jeune minet.

« Le problème que nous avons, et qui est le même pour JoJo le chat, c'est que la seule porte de notre nouvel appartement est à l'épreuve des bombes, précise-t-il. Et donc, y installer une chatière risque d’être un peu difficile ».

« Le chaton rendra compte à Larry »

C’était sans compter le pouvoir de persuasion de la fille de Keir Starmer, qui a souligné que le problème n’était « pas plus grave pour 2 chats qu’un seul. C’est pourquoi nous avons maintenant ce chaton ».

Le nouveau membre de la famille Starmer serait arrivé le lundi 2 septembre au 10 Downing Street. Pour le moment, on ne connaît ni son apparence, ni son nom. On en saura assurément davantage à son sujet dans les tout prochains jours.

Le compte X (anciennement Twitter) consacré à Larry n’a évidemment pas tardé à réagir à cette annonce. Avec humour, comme à son habitude. « Le chaton rendra compte à Larry le Chat », peut-on effectivement y lire.