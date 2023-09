Tous les enfants sont les mêmes ! Présentez-leur une assiette de frites, ils la dévoreront en quelques minutes. Présentez-leur une assiette de haricots verts, et vous risquez d’être encore à table dans plusieurs heures. Eh bien, figurez-vous que les chats sont un peu pareils. En tout cas, Ricky passerait presque inaperçu parmi un groupe d’enfants à la cantine…

Les félins peuvent se montrer aussi difficiles que les enfants d’un point de vue alimentaire. Et si certains se contentent de laisser la nourriture dont ils ne veulent pas, d’autres sont très expressifs quand un plat les écœure. Ricky, pour sa part, sait communiquer son dégoût, tout autant que le fait qu’il se régale. Mais le plus amusant, c’est que ce sont généralement les « friandises » données par son papa qui lui plaisent, et celles données par sa maman qui le dérangent. La preuve dans une vidéo relayée par PetHelpful.

© rickytheviralcat / Instagram

La réaction de Ricky quand son père le nourrit

Dans la famille de Ricky, les propriétaires ne donnent pas le même type de récompenses alimentaires. Papa aime par exemple laisser le félin ronger les restes de viande sur un os qu’il tient dans ses mains. Quand on voit avec quel appétit Ricky les mange, et qu’on observe ses paupières se fermer, on sait qu’il se régale.

© rickytheviralcat / Instagram

La réaction de Ricky quand sa mère le nourrit

Mais Maman pense que son chat est un peu trop gâté par Papa. Pour rééquilibrer les choses, elle préfère lui présenter… une feuille de salade !

© rickytheviralcat / Instagram

Et visiblement, cela n’est pas du tout du goût de Ricky. Il semble se demander « Ça se mange vraiment, ça ? » Il ne fait que détourner la tête face à la laitue, et il montre même les dents.

Les internautes ont adoré voir cette vidéo sur Instagram, qui a reçu plus de 64 000 J’aime. Nombreux sont ceux qui se sont reconnus soit dans le rôle du papa gâtant son animal, soit dans celui de la maman essayant de limiter les excès.