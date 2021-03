La vidéo émouvante de 3 grands chiens qui prennent soin et câlinent des chatons nouveau-nés

Les chatons que l’on peut voir dans l’adorable vidéo dont il est question ici ont bien grandi depuis, et il y a fort à parier qu’ils sont aujourd’hui devenus des chats adultes confiants envers les chiens. Le traitement que leur ont réservé les canidés présents dans la séquence n’a pu qu’y contribuer.

Les rencontres entre chiens et chats ne débouchent pas toujours sur des conflits. On a pu découvrir à maintes reprises de très belles et longues histoires d’amitié entre ces quadrupèdes que tout oppose et tout rapproche en même temps.

Quand, en plus de tolérer les animaux d’autres espèces, ils sont attendris par leurs bébés, cela donne lieu à des scènes qui débordent de tendresse, comme la vidéo que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui. Elle date, certes, de septembre 2019, mais elle mérite largement d’être vue et revue. Elle l’a d’ailleurs été à plus de 10 millions de reprises sur la plateforme YouTube depuis sa publication par la chaîne Viral Paws.

On y voit 3 chiens, un Husky Sibérien et 2 Golden Retrievers, auxquels on a présenté une portée de chatons nouveau-nés. Attentionnés et bienveillants, les canidés se comportent avec une délicatesse et une prudence remarquables envers les petits félins. Le tout sous les yeux de 2 chats adultes, probablement leurs parents, qui semblent totalement confiants à l’égard de ces chiens.

Un trio de nounous d'une grande tendresse

La vidéo montre notamment les Golden Retrievers et le Husky la tête posée sur le rebord de la bassine où les chatons évoluent sur une couverture douillette, observant l’un d’eux avec des yeux pleins d’affection pendant qu’il tente de s’approcher d’eux en grimpant.

Les chiens se font aussi une joie de toiletter et de réconforter leurs petits protégés, tout en les aidant à explorer leur environnement.

Voici la vidéo :

