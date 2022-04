La star de football Mohamed Salah, amoureux des chats, livre un message poignant sur les droits des animaux (vidéo)

Connu pour son amour pour les chats et son engagement pour la protection animale, Mohamed Salah a dévoilé un spot où il prend une nouvelle fois la défense des animaux. Une vidéo émouvante rappelant tout ce que représentent ces derniers et pourquoi il faut les protéger.

Mohamed Salah est incontestablement l’une des grandes stars de Liverpool et du football anglais. Mais chez lui, les véritables vedettes sont ses 2 chats Siamois. L’ailier du club de la Mersey est fou amoureux de ces félins, mais aussi des animaux en général.



Mohamed Salah / Instagram

Il l’a à nouveau prouvé avec une vidéo poignante où il leur rend hommage et demande davantage de bienveillance à leur égard, rapporte The Liverpool Offside ce vendredi 22 avril.

Le spot en question a été posté hier sur les différents comptes de réseaux sociaux du footballeur égyptien de 29 ans. Durant un peu plus d’une minute, il est fait d’un enchaînement d’images montrant des animaux sauvages et de compagnie, dont les siens, accompagné d’un texte récité par l’attaquant dans sa langue natale et où il énumère ce que ces créatures représentent.

L’animal est « ton ami, ton compagnon, un membre de ta famille, ton confident, ton ami pour la vie, ton enfant, ton collègue, ton compagnon de route, ton ange-gardien, comédien, ton partenaire, ton aide, ton amuseur, ton guide, ta source d’inspiration et ton bras droit », dit-il.

« Les animaux sont des âmes qui essaient de survivre »

Mohamed Salah appelle ensuite les gens à se montrer « gentils avec tous les êtres, pas seulement humains », avant de rappeler que « comme vous et moi, les animaux sont des âmes qui essaient de survivre ».

On se souvient que, en 2018, le joueur des « Reds » s’était exprimé contre l’intention des autorités égyptiennes d’exporter les chiens et chats errants capturés dans les rues du pays. « Les chats et les chiens ne seront exportés nulle part, s’insurgeait alors Mohamed Salah sur les réseaux sociaux. Cela ne peut pas arriver et n'arrivera pas. »

Mohamed Salah / Instagram