La réaction hilarante d’un chat qui n’avait a priori pas choisi d’être père (vidéo)

Des chatons ont vu le jour sous le regard bienveillant de leur bienfaiteur nommé AnF sur les réseaux sociaux. L’homme s’est beaucoup investi pour leur bien-être et s’est donné pour mission de retrouver leur père. Il était curieux de voir la réaction de celui-ci après l'avoir mis face à sa progéniture.

Le bienfaiteur a pris soin de la mère des jeunes chats, mentionnait Cole & Marmalade. Ses proches et lui savaient qu’elle était sur le point d’accoucher, mais n’étaient pas présents le jour J. Lorsqu’ils sont rentrés, le travail était déjà terminé. Pourtant, les boules de poils étaient introuvables. AnF est parti à leur recherche et les a finalement découvertes à l’intérieur d’une enceinte.

Un père absent

Après quelques jours, les petits étaient déjà trop grands pour rester dans cet abri de fortune, alors leur hôte leur a fourni un meilleur endroit. Il a partagé l’histoire de cette famille sur les réseaux sociaux et son récit a pris de l’ampleur quand les internautes se sont intéressés au père des animaux. Beaucoup se sont demandés où il était, car la maman semblait débordée.

AnF a affirmé qu’il connaissait celui-ci. Il s’agissait d’un chat errant qui traînant régulièrement dans les environs. Il s’est alors donné pour mission de le retrouver, puis de le convaincre de s’occuper des félins. Dans une vidéo partagée sur TikTok, on le découvre en compagnie du quadrupède, qui semble très amical. Toutefois, lorsque l’homme évoque le sujet des chatons, l’animal part à vive allure.

L’auteur de la vidéo n’a pas dit son dernier mot et a décidé d’aller plus loin en présentant un chaton au père. Il a partagé la rencontre dans une autre publication. On le voit tenir un petit dans sa main et le présenter au matou. Celui-ci a l’air intrigué en voyant la boule de poils et la renifle. AnF lui parle alors de ses 3 autres chatons et, une fois de plus, le papa part en courant.

Au plus grand désarroi d’AnF et de ceux qui avaient suivi l’histoire de la famille chat, le père n’est pas près d’assumer son rôle !