La réaction attendrissante d'un chat qui voit son maître soldat rentrer à la maison après une longue absence (vidéo)

De retour à la maison après un déploiement de plusieurs mois, un militaire a droit à un accueil des plus festifs de la part de l’un de ses chats. Appelé Finn, ce dernier a laissé exploser sa joie en le voyant ouvrir la porte. Le tout a été filmé par la compagne du soldat.

Dans la plupart des vidéos montrant des retrouvailles entre un animal de compagnie et son maître longtemps absent, le protagoniste est un chien. Toutefois, et bien que réputés plus indépendants et moins exubérants, les chats savent, eux aussi, manifester leur joie lorsqu’ils retrouvent leur humain après une période de séparation.

L’attitude de Finn en est la plus belle preuve. L’attitude de cet adorable Ragdoll colle parfaitement à la description du caractère de la race, qui est connue comme étant d’une douceur et d’une affection sans bornes.



wildlimeyogi / YouTube

Dans cette scène touchante filmée par la compagne de Nick, un militaire revenant d’un déploiement de plusieurs mois, ce dernier s’apprête à ouvrir la porte pour retrouver sa famille qui l’attend impatiemment.

La vidéo postée sur YouTube et relayée par Daily Animals News, montre Finn se tenant derrière la porte, comprenant que son humain est là et miaulant d’impatience. Plus le temps passe, plus ses miaulements se font insistants alors qu’il regarde en direction de la porte.

Un joli bond pour recevoir son câlin

Puis Nick met fin au suspense. La serrure s’anime et il fait enfin son entrée, dépose ses affaires et Finn saute dans ses bras pour recevoir un énorme câlin dont il était privé depuis si longtemps.

L’autre chat du couple, un Siamois répondant au nom de Boo, apparaît brièvement dans la séquence. Il est, on l’imagine, tout aussi ravi de revoir le soldat, même s’il est moins démonstratif que son congénère.

