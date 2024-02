La mobilisation touchante d’une communauté face à la peine d’une femme dont le chat s’est égaré après un accident de voiture

Becca a vécu 2 drames en l’espace d’un instant. Elle a été victime d’un accident de la route, puis a perdu son chat dans celui-ci. L’animal s’est sauvé de sa cage après le choc et demeurait introuvable depuis. Touchés, des internautes se sont mobilisés pour le retrouver.

Le 6 janvier dernier, Becca Huss, une jeune femme de 24 ans, a subi un accident de voiture impliquant 3 autres véhicules et un semi-remorque sur une route du Missouri. Elle transportait son chat Rooster, lequel a été éjecté de sa cage au cours de l’impact et s’est enfui par la suite. Sa maîtresse l’a recherché pendant plusieurs jours, aidée par sa communauté.

L’accident a eu lieu aux petites heures du matin, vers 4 heures 30. Un routier a perdu le contrôle de son camion, lequel s’est retrouvé en biais au milieu de l’autoroute. 4 voitures qui se trouvaient derrière lui, dont celle de Becca, sont entrées en collision.

À la recherche de Rooster

Par chance, Becca s’en est sortie avec quelques blessures qui n’engageaient pas son pronostic vital. Cependant, son félin a disparu et personne ne l’avait vu dans le coin. Il était impossible de savoir où est-ce qu’il s’était réfugié et s’il était en bonne santé. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour le retrouver, Becca a partagé un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Plusieurs semaines se sont écoulées après l’incident, mais elle n’avait toujours pas de nouvelles de sa boule de poils. Pourtant, Rooster était bel et bien vivant quelque part et par chance, il a croisé le chemin d’un bon Samaritain.

Becca Huss

Un immense soulagement

L’individu l’a reconnu, car il avait vu sa photo sur les réseaux sociaux. Il a donc contacté Becca et ses proches, mentionnait Aol. Ceux-ci ont emmené le chat chez le vétérinaire pour s’assurer qu’il s’agissait bien du leur. Sa puce électronique a parlé, Rooster était de retour parmi eux : « Il a une dent cassée et est déshydraté, il a perdu un peu de poids, mais était plus en forme que ce à quoi je m'attendais » témoignait Sharon Huss, la mère de Becca.

La jeune femme était « très heureuse » que son ami félin soit de retour à la maison. Elle a affirmé être extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui l’ont aidée à le retrouver : « Si tout le monde ne s’était pas impliqué, je ne pense pas que j'aurais mon petit garçon à la maison » confiait-elle. Rooster se remet à présent de sa mésaventure aux côtés de ses humains aimants.