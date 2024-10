La maîtresse de ce chat roi de l’évasion le récupère toujours dans les endroits les plus insolites (vidéo)

À l’origine, Bean est un chat d’intérieur, mais depuis qu’il a emménagé avec sa maîtresse dans la campagne anglaise, il est devenu un véritable explorateur. Il n’hésite d’ailleurs pas à s’évader dès que possible pour visiter les endroits les plus improbables de son village.

Bean est amoureux de l’exploration depuis son plus jeune âge. Sa maîtresse, Maisie Bray, l’emmenait en effet souvent en promenade en laisse quand il était chaton. Son goût de l’aventure a toutefois pris une autre dimension lorsqu’ils ont emménagé tous les 2 chez les parents de Maisie dans un quartier proche de la campagne. Ces derniers avaient déjà des chats libres d'explorer l'extérieur, ce qui a donné des envies d’ailleurs à Bean. Maisie avait beau faire de son mieux pour le garder à la maison, le minou trouvait toujours un moyen de s'échapper.

Un chat explorateur

Depuis lors, Maisie reçoit régulièrement des appels pour venir chercher Bean à différents endroits du village.

« Il aime suivre les gens, c'est pourquoi il s'est retrouvé si loin, et il saute dans n'importe quelle fenêtre ouverte », a expliqué sa maîtresse à The Dodo. « J'ai dû le récupérer dans de nombreuses maisons, au parc, dans 2 pubs différents, 3 écoles différentes, 3 magasins différents, et bien sûr quand il s'est retrouvé à Exeter, à 83 kilomètres de là – mais il a pris un taxi pour rentrer chez lui à cette occasion. »

© Maisie Bray

Lorsque sa maman vient le rechercher, Bean n’est jamais heureux que son escapade prenne fin. « Parfois, il saute dans ma voiture et d’autres fois, il grogne et me mord, ce qui est tout simplement embarrassant – mais il ne fait plus ça maintenant et rentre tout seul à la maison ! », a déclaré Maisie.

© Maisie Bray

Une célébrité locale

Depuis qu'il est chaton, Bean a toujours fait preuve de beaucoup de personnalité. « Il peut être très calme et détendu ou complètement fou », a expliqué sa maîtresse. « Il n'y a pas vraiment d'entre-deux ! »

Ces dernières années, Bean s'est beaucoup calmé, mais il continue à s'échapper et à explorer les environs dès qu'il en a l’occasion. Dans la communauté, désormais tout le monde le connaît. Bean rend régulièrement visite à une école locale et à une poignée de familles, ce qui ne dérange pas Maisie tant qu’elle sait où son chat se trouve et tant qu’il finit par rentrer à la maison.

© Maisie Bray

« C'est un chat très aimé, non seulement par sa famille, mais par de nombreuses personnes de la communauté », a-t-elle déclaré. Une véritable petite star locale !