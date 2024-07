La langue de votre chat a une texture rugueuse et ce n'est pas un hasard

Les chats sont vraiment des créatures à part, merveilleuses et pleines de mystère. Tous ceux qui en ont un ou plusieurs peuvent le confirmer. Si c’est votre cas, vous avez certainement remarqué la texture unique de la langue de votre ami félin. Elle est rugueuse et a de très bonnes raisons de l’être.

L’une des spécificités des chats a trait à la texture de leur langue. Elle est loin d’être aussi lisse que celle des chiens, par exemple. En fait, la langue de nos minets et minettes adorés est râpeuse, car recouverte d’une multitude de papilles constituées de kératine. Cette particularité est non seulement visible à œil nu, mais également perceptible au toucher ; nous pouvons ressentir la rugosité de la langue de nos chats quand ils nous lèchent. Cette caractéristique leur est utile à plus d’un titre.

Un outil essentiel pour l’hygiène du chat…

Ce n’est un secret pour personne, les chats accordent énormément d’attention à leur hygiène et passent ainsi beaucoup de temps à faire leur toilette.

Pour se nettoyer, leur outil numéro un reste leur langue. Ils se lèchent longuement et méticuleusement pour débarrasser leur pelage des impuretés et des poils morts. Ce faisant, ils ingèrent d’ailleurs des quantités considérables de poils qui se regroupent ensuite en boules – appelées trichobézoards – dans leurs estomac et qu’ils s’efforcent régulièrement de régurgiter.

La texture rugueuse de la langue du chat est essentielle dans ce travail de nettoyage quotidien. Elle lui permet de capter un maximum de déchets et de poils, et ainsi de garantir un « brossage » efficace. Elle contribue aussi à assurer l’autre fonction de cette toilette qui est la répartition homogène et optimale du film gras protecteur recouvrant naturellement sa peau et sa fourrure.

… et pour son alimentation

Si la langue du chat possède une texture râpeuse, c’est aussi pour lui venir en aide dans son alimentation et son hydratation.

Rappelons que nos compagnons félins sont des animaux carnivores stricts. Ils se nourrissent donc essentiellement de viande, qu’elle leur soit servie sous sa forme originelle ou qu’elle entre dans la composition de leurs repas industriels (croquettes, pâtée…). Grâce aux papilles rigides recouvrant leur langue, ils peuvent plus facilement séparer la chair des os qu’elle enrobe. C’est l’un des héritages les plus parlants de leurs ancêtres sauvages, qui dépendaient de la chasse pour leur survie.

Le caractère rugueux de la langue du chat lui est également utile lorsqu’il boit. Cela lui permet de capter des quantités d’eau importantes et très rapidement.

