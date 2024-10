La joie d'une mère de famille retrouvant son chat sain et sauf après s'être enfui lors d'un ouragan (vidéo)

L’ouragan Hélène a fait de nombreuses victimes et semé la dévastation sur le sud-est et l’est des Etats-Unis. Il a ainsi touché la Floride, puis la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord.

La propriétaire d’un chat roux appelé Benny et sa famille ont eu très peur quand les vents violents et les pluies diluviennes se sont abattus sur la Caroline du Sud, où elles vivent.



@ishallcallyousquishyy / TikTok

La propriétaire du félin, ses 2 enfants, ses 2 chiens et son autre chat se sont barricadés dans la maison en attendant le passage du phénomène météorologique. La mère de famille a profité d’un bref moment d’accalmie pour laisser ses amis canins se dégourdir les pattes dehors et faire leurs besoins, avant de les ramener à l’intérieur.

C’est à ce moment-là que Benny a décidé de prendre la poudre d’escampette. Il est sorti à toute vitesse, puis s’est caché sous la terrasse. Sa maîtresse l’a longtemps cherché en s’aidant de la torche de son téléphone, mais il s’est complètement volatilisé.

La tempête a repris et c’est la mort dans l’âme qu’elle a dû rentrer auprès de sa famille, sans son chat.

Le retour surprise de Benny

Quand la météo est devenue plus clémente, elle est sortie constater les dégâts sur sa propriété. Alors qu’elle observait les arbres abattus dans son jardin, elle a reconnu la silhouette de Benny qui se tenait sur l’un d’eux. Elle a tout de suite pris son téléphone pour filmer la scène.

Le chat était encore en mode survie et n’osait pas s’approcher. Elle s’est mise à l’appeler et il est finalement venu vers elle et accepté ses caresses. Benny venait de réaliser à cet instant précis qu’il était de retour à la maison et auprès de son humaine, qui était naturellement soulagée et émue.

Voici la vidéo de leurs retrouvailles, postée le 29 septembre sur TikTok et relayée par Parade Pets :

A lire aussi : Une chatte venant d'être adoptée émeut son humain en s'endormant dans ses bras dès son arrivée à la maison (vidéo)