L'inquiétude monte parmi des propriétaires félins dont les chats reviennent chez eux rasés

2 chats rasés par un inconnu en l’espace de quelques mois… Il n’en fallait pas plus pour mettre les propriétaires félins d’une petite ville du Derbyshire en alerte. Ils espèrent voir le responsable de ces actes de cruauté identifié et arrêté le plus vite possible pour la sécurité de leurs animaux.

Un individu s’en prend à des chats en rasant certaines parties de leurs corps, suscitant l’inquiétude chez les habitants, rapportait le Derbyshire Live.

Ces derniers mois, il a fait 2 victimes à Shelton Lock, petite commune de la banlieue de Derby dans le centre de l’Angleterre.

L’un de ces félins est une femelle appelée Eris. Sa propriétaire Amy Liddle, 46 ans, a été choquée de revoir la chatte rentrer à la maison avec la queue totalement tondue. Pour cette ancienne infirmière, il ne pouvait clairement pas s’agir d’un accident. « Elle avait été rasée jusqu'à la peau. La queue était complètement nue, dit-elle à ce propos. Il n'y a pas eu de coupures ou quoi que ce soit. On l’a rasée, il n'y a pas d'autre explication à cela. C'était tellement bizarre ».



Par ailleurs, l’attitude d’Eris à son retour était inhabituelle. Elle ne se laissait pas approcher facilement par sa maîtresse. Elle avait manifestement subi quelque chose de traumatisant.

« Honnêtement, j'étais dégoûtée. Qui que ce soit, honte à cette personne. Qui de sain d’esprit ferait quelque chose comme cela à une créature sans défense ? », s’interroge la quadragénaire.

L’autre chat à avoir fait cette bien mauvaise rencontre est Tigg. Son agression a eu lieu plus récemment. « Je suis sortie comme je le faisais tous les jours et Tigg pleurait. Il n'avait pas l'habitude de pleurer. Je me demandais quel était le problème. Je l'ai soulevé et j'ai vu que sa fourrure avait été rasée », relate sa propriétaire Bethany Biddle, qui en avait aussitôt informé la police et l’association RSPCA.

Pas de suspect jusqu’ici

Le quadrupède avait été tondu au niveau du ventre et de la patte arrière. Bethany Biddle a, elle aussi, ressenti dégoût et colère en découvrant le traitement infligé à son animal de compagnie.



« Je me demandais s'ils l'avaient drogué, confie-t-elle. On ne sait jamais de nos jours. Je ne savais pas quoi faire. Les gens sont horribles ». Elle a prévu de l’emmener prochainement chez le vétérinaire pour en avoir le cœur net.

Les poils de Tigg et d’Eris finiront bien par repousser, mais ces chats garderont probablement les séquelles de ces actes sur le plan psychologique. Aucun suspect n’a été identifié pour le moment.