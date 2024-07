L’histoire inspirante de Cappy, un chat partiellement paralysé qui a su déjouer les pronostics qui le condamnaient (vidéo)

Lorsque les vétérinaires lui ont assuré que son chat paralysé de 8 ans n’utiliserait plus jamais ses pattes arrière et que sa qualité de vie ne ferait que se dégrader en vieillissant, Katie n’a pas voulu y croire. Elle connaissait bien le potentiel de Cappy. La jeune femme a eu raison d’écouter son instinct, car ce vaillant minou a finalement déjoué tous les pronostics !

Lorsqu’un animal souffre d’un handicap qui altère la qualité de son quotidien, les vétérinaires font de leur mieux pour lui épargner une vie de souffrance. Katie, la maîtresse de Cappy, se refusait pourtant à croire que son chat était condamné. Les professionnels de santé lui avaient assuré que ce félin à moitié paralysé n'aurait pas une bonne qualité de vie en vieillissant et qu’il n’utiliserait plus jamais ses pattes arrière. Ils s’étaient lourdement trompés…

cappybears / Instagram

Un chat plein de vie

Katie avait totalement confiance dans le potentiel et la résilience de son chat. De plus, elle était prête à l’accompagner et à l’aider au quotidien à faire face à son handicap. Condamné à une vie misérable par les vétérinaires, Cappy déborde aujourd’hui d’énergie comme en témoigne une vidéo postée par sa maîtresse sur Instagram.

Il accomplit même des exploits quotidiens ! Il peut ainsi se promener sans presque aucun signe de déficience, sauter sur le comptoir de la cuisine, dévaler les escaliers en glissant et même se tenir debout pour fouiller dans la poubelle !

Selon Katie, le seul défi que Cappy n’a pas encore relevé est d'avoir un contrôle total sur sa vessie et ses intestins. Sa maîtresse est bien sûr prête à continuer à lui apporter les soins nécessaires comme changer ses couches ou le baigner régulièrement.

Un dévouement touchant

En visionnant cette vidéo relayée par Parade Pets, les internautes ont été impressionnés par la détermination du félin. « Je pense que quelqu'un a oublié de dire à Cappy qu'il était handicapé. Il ne ralentit pas ! », a ainsi écrit quelqu’un dans la section des commentaires.

cappybears / Instagram

D’autres ont été très touchés par le dévouement de Katie envers son bébé à fourrure. « Vous lui insufflez tellement de vie avec toutes les petites choses du quotidien que vous faites. Même si c'est juste lui laver les fesses dans l'évier... un amour comme celui-là vaut la peine d'être vécu. », a notamment écrit un internaute avec émotion.

Une chose est sûre : Cappy a réussi à relever bien des défis grâce à l’amour de Katie et il peut être certain qu’elle sera toujours là pour lui.