L'histoire émouvante de Timothy, chat attendant le retour de son congénère disparu tragiquement (vidéo)

Le décès d’un chat renversé par une voiture devant chez lui a plongé ses propriétaires dans un profond chagrin. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à être affectés par cette disparition ; son congénère et meilleur ami, appartenant à la voisine, ne s’en est toujours pas remis un an après.

Le deuil tel que nous, humains, le concevons existe-t-il chez nos animaux de compagnie ? On ne peut évidemment pas répondre à cette question avec certitude, mais il est indéniable que l’absence d’un individu auquel ils étaient liés suscite en eux une grande tristesse. Ils le manifestent de différentes manières et certains entrent même dans un état de dépression.

Timothy, un adorable chat roux, « n’est plus le même » depuis le terrible accident ayant coûté la vie à son meilleur ami. C’est sa propriétaire qui en a parlé en commentaire d’une vidéo qu’elle a récemment posté sur le compte TikTok qui lui est dédié et qui est suivi par plus de 300 000 abonnés.

La séquence en question, que relaie PetHelpful, a ému de nombreux internautes. Elle montre Timothy, que sa maîtresse appelle aussi affectueusement Timmy, assis face à la clôture séparant sa maison de celle des voisins.

De l’autre côté de cette séparation vivait son compère Stripes, chat à la robe tigrée qui n’est malheureusement plus de ce monde. Un an plus tôt, ce dernier avait été renversé par une voiture. Timothy avait été témoin de la tragédie et avait couru vers son corps inanimé.



@timothythecat0 / TikTok

La famille de Stripes a fait poser une plaque commémorative qui lui est dédiée dans son jardin. Elle ne s’est toujours pas remise de son départ. Timothy non plus. Il continue de se tenir face à cette clôture en espérant revoir son ami.

« Je suis sûre qu’il continue de lui rendre visite »

Les propriétaires du défunt félin tabby ont indiqué à celle de Timmy qu’ils voyaient souvent, via leur caméra de surveillance, ce dernier assis dans leur allée à guetter le retour de Stripes.

« Je suis sûre qu’il continue de lui rendre visite à travers l’esprit », confie la maîtresse du chat roux.

« Certains pourraient dire que [Stripes] n’aurait jamais dû sortir, mais la vérité est qu’il n’aurait ainsi jamais rencontré son âme sœur Timothy. Alors pas de haine, s’il vous plaît », a-t-elle ajouté en commentaire.