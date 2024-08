L’évolution bouleversante de Harold, ancien chat errant ayant décidé de faire confiance aux humains

Harold n'avait pas les codes pour être un bon chat domestique, parce qu'il a passé toute sa vie dans la rue. Toutefois, avec tout l'amour qu'il avait à offrir, sa place n'était pas dehors, mais bel et bien au sein d'une famille aimante.

Au mois d'avril dernier, le Community Cat Club accueillait un nouveau pensionnaire nommé Harold. La boule de poils au pelage noir et blanc vivait au sein d'une colonie de félins, mais quelque chose la différenciait de ses congénères. Elle avait besoin d'être entourée et de vivre dans un endroit sécuritaire, ce que ses bienfaiteurs ont tâché de lui offrir.

Harold et les autres chats étaient suivis par le Community Cat Club dans le cadre d’un programme de stérilisation. Ils ont été capturés pour être emmenés chez un vétérinaire afin de subir l'opération. Sur place, les bénévoles en charge de Harold ont souhaité lui offrir une vie bien plus douce.

Community Cat Club / Facebook

Comme un poisson dans l’eau

L'un d'eux s'est porté volontaire pour l'accueillir chez lui le temps qu'il trouve sa famille pour la vie, précisait Love Meow. C'était la première fois que la boule de poils se retrouvait dans une maison. Elle n'avait jamais connu la vie en intérieur et pourtant, elle s'est rapidement adaptée : « Harold est super gentil et aime les choses simples de la vie comme un lit douillet et un bon repas » témoignait un porte-parole du refuge.

Certains chats d'extérieur ne s'habituent jamais à la vie en intérieur. Mais pour Harold, c'était tout le contraire. C'était comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Il ne lui restait désormais plus qu'à trouver son propre foyer pour la vie.

Community Cat Club / Facebook

Un nouveau départ

Avec sa belle personnalité, ses sauveteurs étaient persuadés qu'il ne mettrait pas longtemps à trouver la perle rare : « Sa nature douce et amicale égayera n'importe quelle pièce, et sa curiosité ne manquera pas de vous divertir ». Placé en centre d'adoption pour maximiser ses chances d'être repéré, le félin venait saluer chaque visiteur qui s'approchait de sa cage.

Un couple s'est laissé séduire par son minois d’ange et sa douceur. Il a décidé d'adopter Harold, qui a quitté le refuge après 4 mois d'attente. Une mise à jour postée sur le compte Facebook de l'association précisait qu'il s'était très bien installé dans sa nouvelle maison et qu'il rendait ses propriétaires heureux.