L’émouvante réunion entre 2 chats et leurs maîtres qui ont déménagé à l'autre bout du monde 2 ans auparavant (vidéo)

Heather Forrest et Adam Henderson avaient toujours rêvé de voyager en Australie, alors dès que cela a été possible, ils se sont envolés vers le pays des kangourous. Le couple écossais avait prévu de s’absenter pendant plusieurs mois, c'est pourquoi ils ont confié leurs 2 chats, Rick et Morty, à une personne de confiance pendant leur absence. Le voyage s’est finalement éternisé et les 2 jeunes gens ont même décidé d’emménager là-bas. Ils ont alors tout fait pour faire venir leurs 2 minous à l’autre bout du monde.

Quand Adam Henderson a eu une opportunité de travail en Australie, le jeune homme a immédiatement accepté. Adam et sa compagne Heather Forrest avaient en effet toujours rêvé de voyager dans ce pays. Initialement, le couple originaire d'Écosse avait prévu de rester en Australie pendant un an ou 2, et de faire garder leurs 2 chats, Rick et Morty, pendant cette période.

Une famille temporaire

« Nous ne voulions pas les reloger, mais nous avons compris que demander à quelqu'un de s'occuper d'eux pendant un an, voire 2, était une demande énorme », a déclaré Heather, une infirmière vétérinaire de 29 ans, à Newsweek.

Comme leurs amis et leurs familles ne pouvaient pas les aider, Heather et Adam se sont tournés vers Margaret, une dame adorable qui a toujours eu des chats. Elle « était vraiment désireuse de la compagnie des garçons sans avoir la responsabilité et l'engagement de les prendre en charge pour toujours », ont expliqué les maîtres des minous.

Tout au long de son séjour en Australie, le couple est constamment resté en contact avec Margaret qui lui donnait des nouvelles et qui prenait « un soin incroyable » des 2 félins.

Au bout de 2 ans d’absence, Adam et Heather ont finalement réalisé qu'ils « ne voulaient pas rentrer à la maison ». Ils ont donc entamé un long processus pour amener Rick et Morty dans leur nouvelle maison à Perth.

D’émouvantes retrouvailles

Le couple a pu compter sur l’aide de l'entreprise Pets on the Move pour faire passer à Rick et Morty des tests médicaux pendant 6 mois et obtenir leurs papiers. Les minous ont ensuite pris un vol de Glasgow (Écosse) vers Dubaï (Émirats Arabes Unis), puis vers Melbourne (Australie).

Après une quarantaine de 30 jours, les 2 chats sont enfin arrivés à Perth où ils ont retrouvé leurs maîtres avec émotion.

@heatherforrest / TikTok

Cette touchante réunion a été filmée par Heather avant d’être partagée sur TikTok.

Dans cette vidéo, sous-titrée « voyageurs internationaux », on voit Adam se diriger vers une voiture avec les caisses des félins. Arrivés dans leur nouvelle maison, les 2 minous se sont immédiatement sentis chez eux.

« Ils se sont tellement bien installés que nous avons été assez surpris, compte tenu du temps écoulé, et nous ne savions même pas s'ils se souviendraient de nous », a déclaré Heather.

Rick et Morty ont bien vite oublié le vol et la quarantaine pour jouer et se faire câliner. Le voyage a peut-être été long, mais comme l’affirme leur maîtresse : « Cela vaut d’autant plus la peine de les voir tous heureux. »