Elle entend miauler en nettoyant son bateau et est surprise par ce qui se cache dans un coffre (vidéo)

Lauren pensait être seule au moment où elle était occupée à nettoyer son bateau, mais elle s’est rendu compte qu’elle ne l’était pas tout à fait. Elle a perçu des miaulements et s’est mise à en chercher l’origine. Lorsqu’elle a réussi à les localiser, la découverte qu’elle y a faite l’a laissée sans voix.

Une jeune femme a pris en charge une famille féline qui avait trouvé refuge à bord de son bateau, rapporte PetHelpful.

Lauren Steffl, alias « @laurensteffl » sur TikTok, vit entre les Etats du Minnesota et du Dakota du Sud aux Etats-Unis. La région comporte de nombreux lacs et cours d’eau navigables. Sa famille possède justement un bateau dont elle se sert régulièrement pour effectuer d’agréables virées.

Récemment, Lauren Steffl était en train de le nettoyer et de le préparer pour une sortie quand elle a été interpellée par des miaulements. Elle s’est mise à chercher l’endroit d’où ces cris provenaient, puis a finalement compris qu’ils émanaient d’un coffre situé sous la barre du bateau.

Avant même d’ouvrir la porte du petit meuble de rangement, elle pouvait y voir un chaton endormi à travers l’étroit espace le séparant du bloc de pilotage. Un espace qui était probablement fermé par un panneau par le passé.

Une fois la porte ouverte, Lauren Steffl s’est rendu compte qu’elle avait finalement affaire non pas à un seul chaton, mais 4. Surprise et émue, elle les a sortis l’un après l’autre pour les poser sur le siège. Il y avait 2 petits félins roux, un tabby (tigré) et un colourpoint.



@laurensteffl / TikTok

Après les chatons, la maman

Fort heureusement, ces jeunes chats n’avaient pas été abandonnés par leur mère ; cette dernière est apparue peu après et est venue les rejoindre. Cette chatte errante n’était manifestement pas habituée au contact humain, se montrant très méfiante envers Lauren Steffl.



@laurensteffl / TikTok

Celle-ci a aménagé un coin confortable et sécurisé pour la famille de 5 chats. Malheureusement, l’un des chatons manquait à l’appel par la suite. Il a totalement disparu sans laisser de trace. Lauren Steffl l’a cherché dans les parages, mais sans résultat.

Malgré tout, elle ne désespère pas de le retrouver. Le reste de la portée continue de grandir en toute quiétude.

La vidéo de la découverte des chatons est devenue virale sur TikTok, où elle totalise 5,2 millions de vues depuis sa mise en ligne le 2 juillet. La voici :

