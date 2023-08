L'ancien champion de tennis Andre Agassi trouve un chaton errant dans son jardin et prend une décision touchante

La jolie petite famille d’Andre Agassi compte désormais un nouveau membre et il est particulièrement craquant. Il s’agit d’un adorable chaton qui a frappé à la bonne porte en s’invitant dans la propriété de la star mondiale du tennis des années 1990 à Las Vegas, dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis).

Surnommé le « Kid de Las Vegas », l’ancien numéro un mondial est marié à l’ex-championne allemande de tennis Steffi Graf, et le couple a 2 enfants : Jaden Gil et Jaz Elle. La famille comprend également un chien répondant au nom de Blue. Cet imposant et très affectueux Dogue Allemand avait été adopté par les Agassi en 2016, et le tennisman à la retraite de 53 ans en est complètement amoureux.



Andre Agassi / Instagram

Un amour qu’il offre aussi à présent à la petite Sweetie. C’est ainsi que le vainqueur de Roland-Garros 1999 et les siens ont choisi d’appeler la nouvelle venue après lui avoir ouvert les portes de leur foyer et de leurs cœurs.

Andre Agassi a annoncé la nouvelle de son adoption sur son compte Instagram le mardi 7 août. Une information relayée par Sportskeeda le mardi 8 août.

« Un chaton est apparu dans notre jardin… Nous l’avons accueilli »

La jeune chatte errante s’était aventurée dans la cour arrière de sa maison, et elle n’a pas eu à se démener pour convaincre les maîtres des lieux de l’adopter. Son irrésistible bouille a fait tout le travail.

Le post Instagram partagé par Andre Agassi comprend une magnifique photo où Sweetie apparaît aux côtés de son illustre nouveau propriétaire et de Blue le Dogue Allemand.

A lire aussi : Une chatonne paralysée et abandonnée devant un refuge tente d’apprendre à marcher (vidéo)

« Un chaton est apparu dans notre jardin derrière la maison… Alors nous l’avons accueilli dans notre famille. Voici Sweetie », peut-on lire en légende accompagnant ce portrait. C’était aussi simple que cela. Simple et beau comme l’amour…