L'amour d'une adoptante transforme un chat errant triste et effrayé en un compagnon de vie épanoui

Big Ben a vécu la majeure partie de sa vie dans une école. La communauté le nourrissait, mais le chat avait grandement besoin de trouver une famille aimante. Pris en charge par un refuge, le félin a entamé un nouveau chapitre et une belle métamorphose.

Un chat errant nommé Big Ben avait élu domicile dans une école, et avait été pris en charge par la communauté. « Enfin, le temps est venu pour lui de trouver un vrai foyer et de changer ce regard renfrogné », déclare un porte-parole d’Exploits Valley SPCA.

Toutefois, le matou a été testé positif au FIV (virus de l’immunodéficience féline). « Il est capable de vivre une vie longue et normale, mais il doit être un chat d’intérieur », poursuit la SPCA.

© Exploits Valley SPCA

Comme le rapporte Love Meow, le chat était très effrayé en arrivant au refuge. Il restait recroquevillé dans un coin.

Pétri de tristesse et de stress, il feulait dès que quelqu’un s’approchait de lui. Mais derrière ces yeux effrayés, le personnel a vu une âme douce qui aspirait à l’amour.

© Exploits Valley SPCA

Le coup de foudre qui change une vie

« Après avoir passé la majeure partie de sa vie à l'extérieur, il était nerveux au refuge, confie la SPCA, il est devenu déprimé. Son visage triste caractéristique est devenu encore plus triste. »

Big Ben regardait les visiteurs repartir avec des chats plus jeunes que lui. Ses bienfaiteurs ont continué leur quête d’un foyer idéal. Après avoir partagé son histoire pendant des semaines, de nombreuses personnes ont manifesté leur soutien. Jusqu’au jour où les membres de l’organisation ont reçu la demande d’adoption qu’ils attendaient.

© Amber / Love Meow

Lorsqu’Amber a découvert une publication sur Big Ben, elle a ressenti le grand frisson du coup de foudre.

« Il lui a immédiatement volé son cœur, et elle a commencé à lui préparer une chambre avant même d’avoir reçu une réponse du refuge », explique la SPCA.

© Amber / Love Meow

Une vie félinement heureuse

Quelques jours plus tard, le félin a fait ses adieux au refuge et a poussé la porte de sa nouvelle maison. En l’espace d’une journée, Big Ben a décidé qu’il ne se cacherait plus jamais !

Aujourd’hui, soit plus de 4 mois après son adoption, le chat savoure la chance qui lui a été offerte. Sa vie a changé pour toujours, grâce à l’amour d’Amber. « Il a fait tellement de progrès », souligne cette dernière.

© Amber / Love Meow

En plus d’avoir banni la tristesse et la peur de son quotidien, Big Ben a ouvert son cœur à Max, le chien de la famille. Leur amitié grandit au fil du temps.

Pour le personnel de la SPCA, l’évolution de Big Ben et son bonheur constituent les plus beaux des cadeaux. Le doux félin a enfin la vie qu’il mérite.

© Amber / Love Meow