L'amitié d'une femme avec un chat rescapé change complètement sa perception des félins qu'elle fuyait systématiquement

Olivia Courtney vit à Newcastle, en Angleterre. Par le passé, cette jeune femme fuyait systématiquement les chats. Elle explique à Newsweek que l’origine de cette aversion pour les félins remontait à son enfance ; elle avait vécu une mauvaise expérience avec les animaux de compagnie de sa grand-mère.

La donne a changé depuis qu’elle a fait la connaissance d’un chat tuxedo appelé Boney Tony. La jeune femme raconte leur histoire d’amitié dans une publication sur TikTok.



@livvywkd / TikTok

Elle l’a rencontré par hasard alors qu’elle se rendait au magasin où elle travaillait. Encouragée par son petit-ami, elle a « avancé [sa] main avec précaution, le chat est venu tout droit et a commencé à [lui] donner de doux coups de tête et à ronronner ». Olivia Courtney a passé une bonne demi-heure à le caresser ce jour-là.

Depuis, elle attendait tous les matins de revoir Boney Tony en allant travailler. « Il avait l'habitude de venir en courant et en miaulant, se souvient-elle. C'était comme une dose de dopamine pour moi. Je l'ai tellement aimé, et Boney Tony était un petit personnage tellement charmant ».

Le chat avait bien une famille qui habitait le quartier, mais il a soudainement disparu. Inquiète, Olivia Courtney a laissé un message à ses propriétaires pour demander de ses nouvelles. Leur réponse l’a rassurée ; ils lui ont expliqué que comme le temps commençait à se rafraîchir, ils préféraient le garder à la maison.

Les maîtres du félin lui ont également dit qu’ils l’avaient adopté 13 ans plus tard alors qu’il était très mal en point. Boney Tony avait, en effet, été abandonné et des morceaux d’os de poulet se trouvaient dans son estomac, l’empêchant de se nourrir. Ils l’avaient emmené en clinique vétérinaire et lui avaient ainsi sauvé la vie.



@livvywkd / TikTok

« Une fois qu'il a commencé à faire un peu plus chaud, Boney Tony et moi nous sommes retrouvés », poursuit Olivia Courtney.

Malheureusement, cette dernière a appris une terrible nouvelle 9 mois plus tard. Le chat est décédé à cause d’un cancer buccal.

A lire aussi : L'accessoire insolite d’un chaton qui découvre la fièvre du samedi du soir et offre un quart d'heure de folie mémorable (vidéo)

« J'ai pleuré toute la journée »

« J'ai eu le cœur brisé, confie-t-elle. Je m'en souviens si bien parce que je me suis réveillée chez mon petit ami et j'ai vu le message. J'ai vraiment pleuré toute la journée ».

A présent, Olivia Courtney est ravie chaque fois qu’elle rencontre un chat et passe du temps avec lui. Son attitude avec ces animaux n’a plus rien à voir avec celle qui était la sienne jusqu’à l’arrivée de Boney Tony dans sa vie.

Elle a également tissé une relation spéciale avec Frankie, la chatte du père de son compagnon. « Elle était plutôt timide au début, mais elle s'est très vite rapprochée de moi. Je l'aime vraiment comme une mère », dit-elle de sa nouvelle amie féline.