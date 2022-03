Kurt Zouma : l'amende de 300 000 euros imposée par son club sera reversée à des associations de protection animale

Plusieurs semaines après la révélation des agressions par Kurt Zouma sur l’un de ses chats, le club londonien où évolue le défenseur français a fait une annonce importante ; le montant de l’amende adressée par West Ham United FC sera intégralement reversé à des associations de protection animale, rapportait 20 Minutes.

Dans un communiqué publié sur leur site officiel et relayé notamment sur leur compte Twitter, les « Hammers » ont indiqué être « heureux de confirmer que des dons financiers ont été faits à un certain nombre d'associations caritatives de protection animale suite à l'amende infligée par le club à Kurt Zouma. »

