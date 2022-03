LA SPA britannique lance officiellement une action en justice contre le footballeur international, Kurt Zouma, et son frère

Les frères Zouma vont être poursuivis par la RSPCA dans le cadre de l’affaire du chat brutalisé par l’aîné, international tricolore et évoluant dans le club londonien de West Ham FC. Le cadet, auteur présumé de la vidéo montrant Kurt Zouma battre le félin, avait déjà été suspendu par son équipe, mais il peut désormais rejouer.

La RSPCA annonce qu’elle va poursuivre Yoan et Kurt Zouma en justice, plus d’un mois après la diffusion de la vidéo choquante où l’on voyait ce dernier s’en prendre violemment à son chat. Une information rapportée par La Provence le mercredi 16 mars.

Dagenham & Redbridge, club de 5e division anglaise où évolue Yoan Zouma, a annoncé dans un communiqué que son joueur était poursuivi par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals et qu’il en prenait acte. Si l’employeur du frère de Kurt Zouma a assuré condamner « toute forme de cruauté envers les animaux » et indiqué l’avoir suspendu, il a précisé que le défenseur central de 23 ans pouvait à présent rejouer.

Dagenham & Redbridge Football Club ajoute que Yoan Zouma « coopère pleinement avec la RSPCA » et qu’il attend les suites de cette affaire pour prendre d’éventuelles nouvelles décisions à son sujet.

Pour rappel, il est reproché à Yoan Zouma d’avoir filmé son frère aîné pendant qu’il donnait des coups à son chat, sous les yeux de l’un de ses fils, qui plus est. Les 2 jeunes hommes sont ainsi accusés d’avoir violé la loi relative au bien-être animal.



Hué et moqué par les supporters

De son côté, Kurt Zouma s’était vu infliger l’amende maximale prévue dans les statuts de son club de West Ham ; 300 000 euros en l’occurrence. Par ailleurs, Adidas avait annoncé avoir mis fin au contrat de sponsoring qui liait la marque à l’international français. Statut d’international qui aurait pu être remis en question, de nombreuses voix ayant demandé à la Fédération Française de Football et au sélectionneur national Didier Deschamps de ne plus le convoquer en Equipe de France.

Pointé du doigt par les associations de protection animale, aussi bien au Royaume-Uni que de ce côté-ci de la Manche, Kurt Zouma est aussi régulièrement fustigé et moqué par les supporters adverses à chaque match de West Ham United. Depuis la diffusion de la vidéo, il est la cible de sifflets et de huées, mais aussi parfois de pancartes railleuses, comme ici au stade d’Anfield à Liverpool.

Les 2 chats de Kurt Zouma toujours pris en charge par la RSPCA

Pour sa part, L’Equipe relayait hier l’annonce faite par la RSPCA à Reuters concernant les 2 joueurs. « À la suite d'une enquête complète et approfondie, nous avons entamé le processus d'engagement de poursuites contre Kurt Zouma et Yoan Zouma en vertu de la loi sur la protection des animaux », indiquait le porte-parole de l’association.

Celui-ci a également rappelé que les 2 chats de Kurt Zouma « continuent d’être pris en charge » par l’organisation. Elle promet enfin d’en dire plus dès « qu’une date d’audience sera confirmée ».