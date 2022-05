L'incroyable résurrection d'un chat disparu dans l'incendie d'un hôtel émeut sa famille au plus haut point

Un petit miracle s'est produit dans le quartier Gastown de Vancouver (Canada). Un chat, prénommé Smokey, a survécu à l'incendie de l'hôtel Winters, où il résidait avec son frère félin et son propriétaire.

Le 11 avril 2022 s'avère une date tragique pour l'hôtel Winters de Gastown (Canada). Les rues Water et Abbot ont été recouvertes d'un épais voile gris ce jour-là. Et pour cause, des flammes léchaient les murs de l'immeuble jusqu'à le réduire en un simple tas de cendres. Les résidents des 71 chambres ont été déplacés dans un autre établissement se dressant sur Columbia Street ; malheureusement, 2 personnes sont décédées.

Un dénommé Lance, vivant au 2e étage, a eu tout juste le temps de s'enfuir avec l'un de ses chats, Mufasa. Hélas, il n'a pas réussi à sauver son autre ami à fourrure répondant au nom de Smokey.

Les jours ont défilé, aucune trace de l'animal. C'est avec le cœur lourd que Lance a accepté la mort de son compagnon à 4 pattes.

« C'est incroyable qu'il ait survécu »

Ne dit-on pas que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir ? Près d'une semaine après l'évènement tragique, un chat au pelage gris est sorti des décombres. Maigre, blessé et exhalant une forte odeur de fumée, le survivant de l'incendie a été pris en charge par le personnel de la Vancouver Orphan Kitty Rescue Association (VOKRA), un refuge local.

L'animal a reçu tous les soins nécessaires à son bon rétablissement, rapporte le Vancouver Sun. Au cours d'un examen médical, le soigneur a découvert une puce électronique : il s'agissait de Smokey, le compagnon bien-aimé de Lance !

« Il était tellement content. Il pensait vraiment que le chat était mort. C'est incroyable qu'il ait survécu », a déclaré Karen Duncan, cofondatrice de VOKRA. Cette dernière a indiqué que l'équipe offrirait des fournitures au propriétaire pour qu'il puisse prendre soin de son petit protégé.

Un bonheur incommensurable

De belles et émouvantes retrouvailles ont eu lieu jeudi 5 mai. Un immense sourire restait scotché aux lèvres de Lance. Et puis, quel bonheur pour Smokey de retrouver son frère Mufasa ! « C'était vraiment mignon. Les 2 chats ont partagé un petit baiser », a confié un témoin de la scène.

Voir une famille réunie après avoir traversé une épreuve aussi douloureuse se révèle un spectacle extrêmement touchant.

