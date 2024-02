Ils supposent que leur chatte est enceinte en voyant son ventre gonflé, mais l’échographie révèle une tout autre cause

Les membres de Save-a-Pet, organisme de sauvetage dans l’Illinois (États-Unis), n’imaginaient certainement pas sortir de la clinique vétérinaire en riant. Ils étaient venus pour l’une de leurs pensionnaires, Jezebel, car ils pensaient qu’elle attendait des petits. Mais si son ventre était aussi gonflé, c’est simplement parce qu’elle avait trop mangé. Un récit digne d’un cartoon.

Lorsque le personnel d’un refuge reçoit de nouvelles boules de poils, il ne sait jamais à quoi s’attendre, surtout quand il s’agit d’un animal errant. Selon la procédure, une batterie d’examens médicaux doit être réalisée pour s’assurer qu’il soit en bonne santé et qu'il puisse partir à l’adoption.

@vetproducts / TikTok

Un ventre particulièrement gros

L’échographie n’est pas systématique, mais pour Jezebel, elle était nécessaire. Le ventre de la chatte noire avait pris du volume depuis son arrivée, et il était possible qu’elle soit enceinte. Les félines errantes se retrouvent souvent gestantes, puisqu’elles ne sont pas stérilisées dans la rue.

Le quadrupède a donc été conduit chez le vétérinaire et ses bienfaiteurs ont attendu le verdict. Elle était agitée sur la table d’échographie, mécontente de se trouver entre les mains du praticien. De plus, on l'avait emmenée à tort et ses sauveteurs allaient bientôt le découvrir.

@vetproducts / TikTok

Un constat hilarant

Le ventre de Jezebel, visible sur l’écran du vétérinaire, était vraisemblablement vide. Du moins, aucun chaton ne grandissait à l’intérieur. En revanche, la féline avait certainement ingurgité une grande quantité de friandises, ce qui pouvait expliquer son changement physique. Ce drôle de récit a été partagé sur les réseaux sociaux, rendant la Toile hilare.

A lire aussi : L'émouvante vidéo suivant l'évolution en quelques jours de l'attitude d'une chatte à l'égard de la personne qui l'a recueillie

D’après sa propriétaire d’accueil, elle a été gâtée par les bénévoles après avoir été sauvée de la rue. La femme a précisé à Newsweek qu’elle serait bientôt stérilisée pour son bien, ce qui évitera aussi tout quiproquo à l’avenir. Elle a également ajouté qu’elle allait suivre un petit régime restrictif pendant quelque temps pour retrouver son poids de forme.