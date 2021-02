Ils aperçoivent quelque chose bouger sous un tas de feuilles et découvrent un chaton angoissé !

Découvert par un couple sur le bord d’une route canadienne, un chaton terrifié a été confié à une famille d’accueil auprès de laquelle il a appris à faire confiance aux humains. Quelques mois après ce sauvetage, le jeune félin a pu commencer sa nouvelle vie.

« Il avait tellement peur qu’il tremblait comme une feuille. Il était si petit et si maigre », se souvient Céline Crom quand elle parle de Mika à Love Meow. Bénévole au refuge Chatons Orphelins Montréal, c’est elle qui était allé chercher le chaton qu’Aurore et Mickael avaient découvert sous un tas de feuilles et de branchages, sur le bord d’une route.

Terrifié, le jeune chat essayait désespérément de rester caché, alors qu’il avait besoin d’être secouru. Céline Crom l’a pris délicatement dans ses bras, puis l’a emmené chez le vétérinaire pour un examen complet.

Une famille bien décidée à l'aider à reprendre confiance

A la clinique, le chaton, dont l’âge était estimé à 7 mois, se réfugiait derrière une peluche. Après avoir été soigné, il a été confié à une famille d’accueil, celle de Laeticia. Repos, nourriture et bienveillance de ses hôtes l’ont aidé à se détendre. Plusieurs fois par jour, Laeticia l’enveloppait dans une couverture et le gardait contre elle pour le réconforter. Ses ronronnements indiquaient qu’il se sentait de mieux en mieux.

Elle a ensuite présenté Mika à ses chats, qui l’ont gentiment accueilli et auprès desquels il a appris énormément de choses. Grâce à tout cela, il a emmagasiné de la confiance et n’avait plus peur des humains. Lui qui fuyait par le passé se mettait désormais à jouer et à explorer son environnement.

Quelques mois plus tard, une famille de Montréal est tombée sous le charme de Mika et l’a adopté. Mission totalement réussie pour Laetitia et Chatons Orphelins Montréal.