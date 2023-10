Il découvre un chaton dans le moteur de sa voiture et se donne pour mission de lui trouver une famille aimante

En se rendant compte qu’un chaton était pris au piège dans le compartiment moteur de sa voiture, un homme a décidé de tout faire pour le sauver et l’aider à trouver un foyer. Il s’est d’abord rendu chez le mécanicien pour tenter de libérer le petit félin, puis chez le vétérinaire pour le faire examiner.

Un chaton coincé sous le capot d’une voiture en a non seulement été délogé en toute sécurité, mais il a, en plus, été adopté dans la foulée, rapportait Ouest-France.

Si le jeune minet en question a eu tant de chance après s’être mis en mauvaise posture, c’est grâce à un restaurateur normand qui s’est démené pour le secourir.

Frédéric Illand, patron de 2 restaurants à Coutances dans la Manche, s’apprêtait à prendre le volant de son véhicule le mardi 19 septembre 2023 quand il a été interpellé par des miaulements. Ces cris provenaient de sa voiture, mais après en avoir fait le tour, il ne parvenait pas à en déterminer la localisation exacte.

Il a alors pris le temps de se rendre chez le mécanicien pour en avoir le cœur net. Celui-ci a retiré une partie du bas de caisse, mais il n’y avait aucune trace du félin. Peut-être a-t-il réussi à s’échapper entretemps, pensaient Frédéric Illand et le garagiste, mais ce n’était pas le cas.

A peine le restaurateur a-t-il redémarré que les miaulements se sont à nouveau fait entendre. Un démontage de pare-chocs plus tard, le mystérieux chaton était enfin hors des entrailles de la voiture. Il était couvert de saleté, perdu et terrifié, mais ne semblait souffrir d’aucune lésion.

Sa bonne santé a été confirmée par la suite chez le vétérinaire, qui a également constaté qu’il n’était pas identifié. Frédéric Illand voulait, en effet, s’assurer que son petit passager clandestin était sain et sauf. Restait à présent à trouver une famille au quadrupède âgé de 3 à 4 semaines et possédant un joli pelage blanc et tabby. Il avait déjà une petite idée derrière la tête…



Théophile Gaillard / Ouest-France

« Il est maintenant à la maison »

L’un de ses employés, Théophile Gaillard, était justement à la recherche d’un chaton à adopter. 3 jours plus tôt, il apprenait que celui qu’un ami devait lui confier n’avait pas survécu. Il était évidemment aux anges quand Frédéric Illand lui a parlé de l’animal qu’il venait de sauver.

Entre Théophile Gaillard et le chaton, cela a été le coup de foudre. « Il est maintenant à la maison, dit l’adoptant à Ouest-France. J’ai déjà pris plein de photos, ma galerie est remplie. »

Il a choisi de l’appeler Unys, en référence à une région fictive de l’univers Pokémon dont il est un grand fan.