Grièvement blessé lors d’un incendie, ce chat avec un cœur sur le dos espère retrouver une vie normale (vidéo)

Rutile se remet encore des blessures consécutives à un incendie et d’une opération, mais il irradie déjà son entourage de sa joie de vivre et de sa gentillesse. Ce chat doté d’un magnifique cœur sur le dos pourra bientôt commencer sa nouvelle vie.

A Perinton, dans l’Etat de New York, plus de 90 chats avaient été sauvés d’un terrible incendie, avant d’être pris en charge par différentes associations.

Parmi eux se trouvait Rutile. Âgé de 2 ans, le félin avait atterri au refuge de la Lollypop Farm, à Fairport. Il souffrait de multiples lésions, notamment une infection des voies respiratoires supérieures et de brûlures aux 4 pattes. Malgré cela, il était très doux et amical avec tout le monde.

Le tendre caractère de ce chat est symbolisé par une marque visible sur son dos : un cœur blanc parfaitement délimité.

« Rutile chercher l’amour, et son cœur est là pour le prouver », raconte Lollypop Farm à Love Meow, ajoutant qu’il « a traversé tant d’épreuves et est toujours aussi aimant ».

« Rutile sera un animal de compagnie merveilleux »

Pendant qu’ils l’examinaient et le soignaient, les vétérinaires ont également constaté qu’il avait une fente labio-palatine. Une anomalie qui a été corrigée chirurgicalement et dont il s’est très bien remis.

Chaque jour qui passe, Rutile reprend des forces et devient plus actif. Il passe ses journées à jouer, réclamer des câlins et partager son bonheur d’être là.

L’équipe de Lollypop Farm continue de prendre soin de lui et de le préparer à l’étape suivante qu’est l’adoption.

Dès que son état de santé le permettra – ce qui ne devrait pas tarder – l’adorable chat rescapé d’un incendie et habillé d’un joli cœur pourra découvrir sa nouvelle maison. L’association en a la certitude, « il sera un animal de compagnie merveilleux quand il sera prêt à trouver une famille ».

