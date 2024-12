Gravement malades, ces petits chatons retrouvent l’appétit et la joie de vivre grâce à leur maman d’accueil

Malgré la gravité de la situation, Kim Russell était bien décidée à sauver ses petits minous. Tous très malades, les frères et sœurs avaient besoin de soins immédiats et intensifs. Afin d’apporter un peu de légèreté à la situation, et en accord avec ses 201 000 abonnés, la jeune femme a renommé les 8 chatons selon des noms de médicaments : Ricola, Buckleys, NeoCitran, DayQuil, NyQuil, Robitussin, Vicks et Tylenol. Elle a également renommé la portée “Cold & Flu” (Froid & Grippe, en français). “Les infections des voies respiratoires supérieures ne sont pas amusantes… Deux d’entre eux refusent de manger et les autres mangent tellement mal qu'il faut constamment nettoyer !”, écrivait-elle alors sous un post Instagram relayé par le média Cole and Marmalade.

Une maladie très dangereuse

Avec un traitement adapté, les 8 petites boules de poils ont rapidement commencé à se sentir mieux. Un soulagement pour la fondatrice de Spicy Kitten Rescue, étant donné que le coryza peut être très dangereux, tout particulièrement pour les chatons. “Leur système immunitaire est immature et ça peut entraîner des complications telles que la déshydratation, la malnutrition et même la mort s'ils ne sont pas traités”, a ajouté Kim Russell, toujours sur Instagram.

@my.jerk.cats / Instagram

Dans cette portée, un chaton en particulier souffrait beaucoup plus que les autres. Il s’agissait de Buckley, un minou roux tellement atteint qu’il ne pouvait même pas manger. La bonne samaritaine a donc dû lui donner sa nourriture à la seringue. Fort heureusement, Buckley était tellement affamé qu’il ne s’est jamais fait prier…

@my.jerk.cats / Instagram

Aujourd’hui, les chatons sont tous guéris et certains d’entre eux ont même déjà trouvé leurs familles. Les sœurs Vicks et NyQuil ont d’ailleurs été ensemble ! Buckley lui aussi a trouvé sa famille pour la vie. “Buckley était si heureux de rejoindre sa famille dans la salle des chatons hier. Il a fait cette petite danse pendant un moment jusqu'à ce qu'il se sente courageux et agisse bientôt comme si l'endroit lui appartenait. Il est complètement rétabli après avoir été le chaton le plus malade, il est maintenant le plus gros de la portée !”, précise Kim. Les autres chatons attendent encore de trouver un foyer chaleureux et aimant ! En attendant, Kim Russell tente toujours de diffuser un message important : “stérilisez et castrez vos chats !”

@my.jerk.cats / Instagram