Grâce à des boutons vocaux, ce chat a exprimé sa crainte après une rencontre avec des coyotes (vidéo)

Cette femme a appris à ses chats à communiquer grâce à des boutons vocaux. Chaque bouton est associé à un mot, et quand le chat appuie dessus, le mot est prononcé. C’est grâce à cette technique qu’un de ses félins lui a raconté l’attaque de coyotes qu’il avait subie, et dont il avait encore peur. Un récit relaté par PetHelpful.

2 coyotes ont tenté d’attaquer les félins dans leur enclos extérieur

Justin et ses congénères ont la chance de bénéficier d’un enclos extérieur. Ils peuvent ainsi profiter du jardin, sans s’échapper et en étant protégés des dangers. Toutefois, récemment, les félins ont subi une tentative d’attaque par 2 coyotes. La caméra de l’enclos a tout filmé.

© justinbieberthecat_ / TikTok

On voit tout d’abord que les chats paniquent et rentrent à toute vitesse dans la maison. Les propriétaires sont alors sortis voir ce qu’il se passait, et ils ont aperçu 2 cocottes descendre dans leur rue. Ils ont ensuite à nouveau observé les enregistrements de la caméra, et constaté que l’on pouvait voir les formes des coyotes dans la pénombre. Ils avaient bel et bien tenté d’entrer dans l’enclos.

Justin a communiqué sur l’incident

Si plusieurs chats étaient dans l’enclos pendant l’attaque, Justin dormait. Ses propriétaires ont donc cru qu’il n’avait pas eu le temps de voir la scène ni d’avoir peur. Pourtant, le lendemain, le félin s’est exprimé grâce à ses boutons de communication. Il a appuyé sur les boutons « étranger » et « chien » à de nombreuses reprises. Il appuyait aussi sur « maman », pour que sa propriétaire l’écoute, et sur « Justin » pour parler de lui. Étant au courant de l’attaque de coyotes, la propriétaire a tout de suite compris que le « chien étranger » était un coyote.

Une heure plus tard, Justin est à nouveau venu appuyer sur les mêmes boutons. Pour le rassurer, sa maman a appuyé sur les boutons « chien » « étranger » « terminé », pour lui faire comprendre qu’il n’avait plus à s’inquiéter.

Justin a appris le mot « étranger » facilement

Certaines personnes se demandaient comment le chat avait pu apprendre le mot « étranger ». La propriétaire a expliqué que Justin avait toujours eu peur des étrangers. Il se réfugiait sous le lit pendant des heures quand un inconnu venait chez eux. De ce fait, elle l’avertissait qu’un étranger arrivait en cliquant sur « étranger » et « plus tard ». Puis, quand la personne repartait, elle cliquait sur « étranger » et « terminé ». Le chat avait très vite fait l’association, et avait de lui-même commencé à utiliser ce bouton pour parler des animaux qu’il ne connaissait pas.