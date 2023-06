Fatigué d’attendre sa famille idéale, ce chat sénior pleure à la fenêtre de sa cage (vidéo)

Jeff se sent vraiment seul dans sa cage, et attend désespérément qu’une famille veuille de lui.

Jeff est un chat sénior issu d’un refuge et qui ne parvient pas à attirer l’attention de potentiels adoptants. Pour lui offrir une plus grande visibilité, il a été placé dans le centre d’adoption d’une animalerie, qui met en avant des animaux de refuge. Toutefois, ici encore il peine à se faire remarquer. Il se sent seul et triste, et pleure parfois derrière la fenêtre de sa cage, en attendant que quelqu’un lui rende visite. Son histoire est relatée par PetHelpful.

© bluesue23 / TikTok

Jeff a cruellement besoin de compagnie

Lola est une bénévole qui s’occupe du centre d’adoption de l'animalerie. Elle prend soin des pensionnaires, qui sont issus de refuges, et qui sont ici pour obtenir une meilleure visibilité auprès de potentiels adoptants. Un des résidents s’appelle Jeff et vit très mal sa solitude. Âgé, il n’aspire qu’à une chose : trouver enfin une maison et une famille aimante. Mais en attendant, il est obligé d’attendre seul dans sa cage (dont il sort plusieurs fois par jour).

Récemment, lorsque Lola est arrivée pour prendre son tour de garde au centre d’adoption, Jeff l’y attendait à la fenêtre en pleurant. Cela lui a brisé le cœur.

La jeune femme a filmé et partagé cette scène sur TikTok, espérant que certains internautes touchés désirent l’adopter.

Plusieurs propositions d’adoption

La vidéo a eu l’effet escompté, puisque Jeff a reçu plusieurs propositions d’adoption. Celles-ci sont à l’étude, mais il se pourrait que son rêve le plus cher soit enfin exaucé.

Il faut dire que plus de 100 000 personnes ont aimé la vidéo. Les probabilités pour qu’une adoption fonctionne sont très élevées. Nous souhaitons à Jeff beaucoup de bonheur dans sa future nouvelle vie !