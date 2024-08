Enceinte, malade et en sous-poids, une féline stupéfie ses sauveteurs en se transformant radicalement

Lorsqu’on regarde Felicity, il est difficile d’imaginer que sa vie était encore un cauchemar quelques semaines auparavant. Pourtant, la chatte revient de très loin et a bien failli abandonner. Mais prise en charge par des bienfaiteurs, elle a trouvé une nouvelle raison de se battre pour sa vie : l’avenir radieux qui l’attendait.

Les vétérinaires de Wendy Lane Vets, clinique de Rochdale, en Angleterre, ont mobilisé leurs efforts pour venir en aide à Felicity. Cette dernière, une femelle Bengal, était particulièrement mal en point et avait cruellement besoin d’aide. Avec des bons soins et de l’affection, elle s’est totalement métamorphosée.

Son chemin vers la guérison a cependant été très long et ponctué d’incertitudes. Physiquement, la chatte au pelage rayé était affaiblie. Elle était maigre et souffrait de carences. De nombreuses plaies ouvertes parsemaient son corps fébrile, lequel était également recouvert de puces. Enfin, des problèmes cutanés avaient entraîné la chute d’une bonne partie de sa fourrure.

RSPCA

« Felicity a été retrouvée dans un état terrible »

Pour couronner le tout, la chatte était enceinte et son accouchement semblait d’ailleurs imminent. Toutes ces raisons ont poussé les sauveteurs à s’inquiéter davantage pour elle. L’un des membres de la clinique l’a prise chez lui afin de garder un œil sur elle. Par chance, Felicity s’en est sortie et sa santé s’est finalement stabilisée après quelque temps.

La prochaine étape de son parcours consistait à rejoindre un refuge. Le personnel du Rochdale & District de la RSPCA lui a fait une place et a continué de prendre soin d’elle. Il a assisté à la naissance de ses 3 chatons, qui étaient tous en bonne santé.

L’espoir d’une nouvelle vie

Quand ceux-ci ont été sevrés, ils ont quitté le nid afin de rejoindre leur maison pour toujours. Pendant ce temps, la mère a intégré la maison d’accueil d'Elizabeth Corfield, car elle avait encore besoin d’être soignée. Ces problèmes cutanés nécessitaient un traitement régulier suivi assidûment par sa bienfaitrice.

Laquelle a vu sa protégée se transformer au fil des jours : « Nous avons trouvé des médicaments et de la nourriture qui ont fonctionné et sa peau ainsi que son pelage sont maintenant magnifiques. C’est un autre chat » affirmait-elle, relayée par The Oldham Times. Mieux dans ses pattes, elle est désormais prête à rejoindre à son tour sa maison pour toujours.