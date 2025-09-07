Disparu en plein déménagement, un chat borgne retrouve sa famille 4 mois plus tard grâce à une artiste

Disparu depuis plusieurs mois, un chat a retrouvé les siens grâce à une surprenante série de coïncidences. C’est une artiste tout juste installée à Los Angeles qui a permis ce miracle, en reconnaissant l’animal sur une affiche de recherche.

Un chat borgne, adopté dans un refuge et répondant au nom de Bowie - Bo pour les intimes - avait disparu en avril 2025 alors que sa famille se préparait à déménager. Celle-ci quittait Los Angeles, en Californie, pour s’installer à l’autre bout des Etats-Unis, à Boston dans le Massachusetts en l’occurrence.

Le matou au pelage tigré s’était volatilisé sans laisser de traces. Ses humains l’avaient cherché partout et placardé d’innombrables affiches. Ils avaient même repoussé le déménagement de plusieurs semaines. Sans résultat…

4 mois plus tard, une artiste du nom d’Angela Trotti, s’étant fait connaître sur TikTok (“@jellyseashells”) grâce à ses créations originales à base de coquillages, venait d’emménager à Los Angeles pour participer à des ateliers artistiques dans la région.

Elle se promenait dans son nouveau quartier pour mieux le connaître, quand une affiche a retenu son attention. Elle y voyait la photo d’un chat ressemblant comme 2 gouttes d’eau à celui qu’elle avait récemment vu devant chez elle.



@jellyseashells / TikTok

La jeune femme a envoyé un texto au numéro affiché, puis transmis une photo. Son interlocuteur lui a répondu peu après, confirmant qu’il s’agissait bien de son chat.

Les propriétaires de Bowie n’en revenaient pas. Ils étaient persuadés qu’il n’était plus de ce monde. Pour eux, le félin avait assurément été attaqué par un coyote. Ce qui n’était pas le cas, heureusement.

Retrouvailles et départ en avion

Pendant qu’ils organisaient le voyage pour le récupérer et l’emmener dans le Massachusetts, ils ont fait appel à 2 spécialistes de la capture au sein de l’organisation Nela Cats. Elles se sont rendues à l’endroit indiqué par Angela Trotti et ont réussi à attirer Bowie à l’intérieur d’une caisse de transport en lui proposant sa friandise préférée. Le chat était enfin en sécurité.



@jellyseashells / TikTok

Le surlendemain, les propriétaires de Bowie ont pris l’avion. Après les retrouvailles, ils sont rentrés à Boston avec leur chat à leurs côtés. Il a pu découvrir sa nouvelle maison.

Avant leur départ, ils ont remis à Angela Trotti une récompense de 500 dollars, qu’elle a intégralement reversée à l’association auprès de laquelle Bowie avait été adopté.

@jellyseashells / TikTok