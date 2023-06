Dexter, le chat colossal qui impressionne les vétérinaires et joue avec des jouets pour chiens

Quand on est propriétaire d’un chat gigantesque, le quotidien est évidemment tout sauf ordinaire. C’est le cas de Laura Kay et de son ami à 4 pattes Dexter, comme le raconte le média britannique Express.

Ce duo extrêmement soudé et complice habite West Lincoln dans la province de l’Ontario, au Canada. Dexter est célèbre dans sa ville, mais aussi un peu partout ailleurs dans le monde. Il compte, en effet, de nombreux admirateurs à l’international depuis qu’il est la vedette du profil TikTok « @dexterboycat ». Plus de 300 00 abonnés y suivent ses aventures.



Dexter pèse plus de 11 kilogrammes. La plupart des jouets pour chat ne lui conviennent pas, car trop fragiles pour ce colosse. Il leur préfère les jouets destinés aux chiens.

En guise de bac à litière, sa maîtresse met à sa disposition une caisse de 100 litres. Les modèles standards ne lui sont pas adaptés non plus.

Avec son magnifique pelage tacheté et sa stature imposante, on n’a aucun mal à deviner la race à laquelle il appartient. Dexter est, en effet, un Savannah. D’après Laura Kay, c’est un F6, ce qui signifie qu’il est plus proche du chat domestique que du Serval, félin sauvage originaire des savanes africaines et croisé avec des chats « familiaux » pour donner naissance au Savannah.

En France, le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) n’autorise en exposition que les Savannah à partir de la génération F5.

La vie avec Dexter n’a donc rien d’anodin pour sa maîtresse, qui débourse en moyenne une centaine d’euros par mois pour répondre à ses besoins. Son alimentation fait évidemment partie des principaux postes de dépenses ; ses repas préférés sont constitués de poulet haché cru mélangé à de la nourriture pour animaux de compagnie.

« Les arbres à chats sont bien trop petits pour lui »

Son suivi santé représente aussi un coût non négligeable. D’ailleurs, Laura Kay raconte qu’un vétérinaire a récemment eu la peur de sa vie en rencontrant Dexter lors d’une consultation.

L’occuper n’est pas simple non plus, lui qui, en bon Savannah, est un grand sportif qui aime rester actif, sauter et grimper. « Tous les arbres à chats sont bien trop petits pour lui, dit sa propriétaire. Je lui ai acheté le plus grand que je puisse trouver, mais il est encore trop petit ».

Elle explique enfin qu’un « chat de cette taille pourrait occasionner bien des dégâts », mais en réalité, ce Savannah n’en cause pas. Il est la définition même du doux géant.