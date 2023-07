Des voisins unissent leurs forces pour essayer de secourir des chatons nouveau-nés jetés à la poubelle

Les habitants du quartier de Beaulieu à Poitiers (86) sont sous le choc, mais se sont vite mis en mode action pour sauver la vie de 4 chatons nouveau-nés jetés aux ordures. Un récit rapporté par La Nouvelle République le mercredi 26 juillet.

La découverte avait été faite le soir du mardi 25 juillet du côté de la rue Montpensier par un groupe d’enfants à vélo. Vers 20 heures, ces derniers avaient entendu des miaulements provenant d’une poubelle, puis en avaient informé des adultes.

4 chatons se trouvaient dans un sac plastique. Malheureusement, l’un d’eux était déjà décédé. Les 3 survivants ont été recueillis par un trio de voisins déjà possesseurs de chats. Christelle, Angélique et Didier se sont immédiatement mis au travail pour nourrir au biberon les petits félins, âgés à peine de 24 heures.



Ils ont pris la décision de les prendre en charge de manière alternée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du sevrage.

Dans le quartier, on n’a toujours pas digéré ce triste épisode. Les chatons auraient très bien pu tous y rester s’ils n’avaient pas été repérés à ce moment-là par les jeunes cyclistes. « Il y a d’autres solutions, rappelle l’un des habitants. Dans un quartier comme le nôtre, beaucoup d’habitants ont déjà des chats. Il suffit de parler à ses voisins, certains peuvent s’en occuper ».

Une année « très dense en termes d’abandons »

Dans le secteur, les structures d’accueil ont du mal à faire face à l’afflux d’animaux victimes d’abandons. Alice Petit, coresponsable du refuge SPA de Poitiers, explique à La Nouvelle République que les chats et autres compagnons à fourrure sont délaissés en masse d’avril à novembre. « Cette année est très dense en termes d’abandons et il y a un fait marquant : de plus en plus de portées abandonnées comprennent les petits et leurs mamans », précise-t-elle.

L’an dernier, au cours de la saison estivale, le refuge poitevin avait recueilli 400 chatons.