Des réfugiés ukrainiens refusés sur un vol Ryanair à cause de leur chat

Alors qu’ils s’apprêtaient à décoller pour rentrer en Ecosse depuis la Pologne, Scott et sa famille, qui fuyaient la guerre en Ukraine, ont eu une mauvaise surprise. On leur a expliqué qu’ils ne pouvaient pas voyager en avion avec leur chat. La compagnie Ryanair leur avait pourtant promis de les autoriser à le faire.

Un Ecossais qui souhaitait rapatrier sa famille vivant en Ukraine, s’est vu refuser de voyager avec son chat à bord d’un vol Ryanair, rapportait Glasgow Live le jeudi 24 mars.

Scott Yardley, 40 ans, est originaire de Wishaw, ville écossaise située à une vingtaine de kilomètres de Glasgow. Sa femme Liza et leurs 2 filles Anya et Ira se trouvaient en Ukraine. Il s’était rendu en Pologne pour les aider à fuir le conflit, mais le séjour a été plus long et plus compliqué que prévu.



Sa conjointe et leurs enfants ont eu du mal à obtenir leurs visas pour le Royaume-Uni. Ces derniers ont fini par leur être accordés le weekend dernier. Scott, Liza, Anya, Ira et leur chat Dobby avaient embarqué à bord d’un avion de la compagnie irlandaise Ryanair, et pensaient pouvoir enfin quitter la Pologne pour rentrer en Ecosse.

A quelques minutes du décollage, toutefois, l’équipage est venu lui signifier que le félin n’était pas accepté dans l’appareil. Pourtant, quand Scott Yardley avait appelé le siège du transporteur aérien avant le vol, on lui avait promis de faire une exception à la politique de la compagnie n’autorisant pas les animaux de compagnie dans ses avions.

La famille, qui ne voulait pas voyager séparément, a décidé de redescendre de l’avion. Scott Yardley a ensuite dû payer 120 livres (140 euros environ) pour les tests anti-Covid pour pouvoir circuler de nouveau en Pologne, dont il n’avait pourtant pas quitté le territoire. Sans oublier tout ce qu’il a été contraint de débourser par la suite en taxis depuis et vers l’aéroport. Des dépenses dont il se serait bien passé dans ces circonstances.



Le chat et sa maîtresse doivent rallier l’Ecosse par la route

L’homme n’a eu d’autre choix que de prendre un nouveau vol avec ses filles, car il devait reprendre le travail hier jeudi. Liza et Dobby, eux, doivent faire le long voyage en bus depuis Varsovie, en passant par Paris et Londres. La mère de famille et le chat doivent arriver en Ecosse en cette fin de semaine. Scott Yardley, Anya et Ira ont retrouvé leur maison lundi matin et attendent que le petit clan soit enfin de nouveau au complet.

Le propriétaire de Dobby n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement à l’égard de Ryanair. Il réclame de la compagnie qu’elle lui rembourse les frais engendrés par cette affaire.